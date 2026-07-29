Der FC Basel verpflichtet Aaron Malouda Aaron Malouda wechselt vom aserbaidschanischen Meister Sabah FK zum FC Basel 1893. Der 20-jährige Flügelspieler hat bei Rotblau einen Vierjahresvertrag bis im Sommer 2030 unterschrieben. von FC Basel · Heute, 22:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Basel 1893 / Luca Cavegn

Aaron Malouda, der Sohn des 80-fachen französischen Nationalspielers Florent Malouda, spielte für die Nachwuchsabteilungen von Olympique Lyonnais, des FC Lyon, des Stade Rennais FC und des Lille OSC. Bei den Nordfranzosen debütierte er im Jahr 2023 in der Ligue 1. Nach einem leihweisen Wechsel zu Nîmes Olympique zog es ihn dann im letzten September zum Sabah FK nach Aserbaidschan. Mit dem Club aus Masazir feierte er in der vergangenen Saison den ersten Meistertitel in dessen Clubgeschichte. Mit neun Toren und vier Assists in 24 Partien trug Aaron Malouda seinen Teil zu diesem Erfolg bei. Gleichzeitig gelang es ihm mit seinem Team den Cupsieg aus dem Vorjahr zu bestätigen.

In der Qualifikation für die UEFA Champions League erzielte der fünffache französiche U19-Nationalspieler bereits in dieser Saison wieder einen Skorerpunkt – mit einem Assist im Rückspiel gegen den The New Saints FC aus Wales. Der FCB freut sich sehr, sein Kader mit Aaron Malouda verstärken zu können. Er wird bei Rotblau die Rückennummer 17 tragen.

Andreas Herrmann, Technischer Direktor: «Mit Aaron Malouda verstärken wir unsere Offensive um einen trickreichen, wendigen und vielseitigen Flügelspieler. Mit seinem Tempo, seiner Kreativität und seinem variantenreichen Offensivspiel wird er uns unmittelbar verstärken.» Aaron Malouda: «Ich kenne den FC Basel als traditionsreichen und ambitionierten Club mit einer großen und leidenschaftlichen Fanbasis. Die Ambitionen des Vereins passen sehr gut zu meinen eigenen. Ich durfte sehr gute Gespräche mit dem Cheftrainer und der sportlichen Leitung führen, sie haben mir einen klaren Plan aufgezeigt, und ich habe gespürt, dass sie mich unbedingt zum FCB holen wollen. Das hat mich von Anfang an beeindruckt und überzeugt und ich freue mich darauf, schon bald in Rotblau aufzulaufen.»