Natürlich können wir mit der vergangenen Saison aufgrund des Abstiegs aus der Verbandsliga nicht zufrieden sein. Leider konnten wir uns für den starken Schlussspurt in der Endphase der Saison nicht belohnen und sind denkbar knapp im entscheidenden Relegationsspiel in der Verlängerung an der SpVgg Neckarelz gescheitert.

Dennoch lässt sich aus der guten Rückrunde viel Kraft für die neue Saison ziehen. Hier haben wir gesehen, dass wir, wenn alle an einem Strang ziehen, auch in der Verbandsliga mit vielen Mannschaften mithalten können. Wir sind allerdings auch demütig genug um zu erkennen, dass die Verbandsliga für unseren Verein keinesfalls selbstverständlich ist. Daher sind wir natürlich traurig über den Abstieg, unseren Verein und unsere mittelfristig gesteckten Ziele verfolgen wir allerdings weiterhin konsequent. Der FC Bammental steht auf einem stabilen Fundament.

Wir haben super Jungs dazubekommen und viele Spieler halten können, die bereits lange Jahre für uns aktiv sind. Für uns ist wichtig, dass alle im Kader richtig Bock haben für den FCB zu spielen. Erfolg machen wir nicht an einem exakten Tabellenplatz, sondern an der Art und Weise unseres Spiels fest. Alle sollen fleißig sein und vor allen Dingen Spaß daran haben, die Vorgaben des Trainerteams umzusetzen. Das steht absolut im Vordergrund. Wir haben einen kleinen Umbruch vorgenommen und versuchen in der Vorbereitung eine Einheit zu Formen, die im oberen Drittel der Landesliga Rhein-Neckar mitspielen kann.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

In einer Liga mit 18 Mannschaften und bereits sechs Spielen im August braucht es sowohl einen langen Atem als auch einen guten Start in die Saison. Insgesamt schätzen wir die Landesliga als sehr ausgeglichen ein und gehen nicht davon aus, dass sich wie in der vergangenen Spielzeit zwei, drei Mannschaften frühzeitig vorne absetzen. Eine Prognose für einen Meisterschaftsfavoriten können wir daher aktuell noch nicht abgeben.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Was die Zuschauerresonanz bei unseren Spielen angeht, sind wir seit Jahren auf gleichbleibend ordentlichem Niveau. Die Freude der Spieler am Spielbetrieb und an geregelten Trainingszeiten teilzunehmen, um gemeinsam über eine ganze Saison hinweg am Erfolg zu arbeiten, hat wieder etwas zugenommen. Dies ermöglicht es uns beispielsweise seit letzter Saison sogar eine 3. Mannschaft am Ligabetrieb teilnehmen zu lassen. Natürlich steht und fällt alles mit der Organisation innerhalb eines Vereins. Hier möchte ich speziell den bei uns handelnden Personen in der Jugendabteilung ein großes Lob aussprechen. Sie schaffen es derzeit die Spieler bis in den hohen Jugendbereich für Fußball zu begeistern und den Übergang in den Herrenbereich optimal herzustellen.

Das Interesse am Profifußball im Allgemeinen hat sich aus unserer Sicht etwas gewandelt. Gerade die jüngere Generation hat nicht mehr diese starke Verbindung zu einem einzigen Verein und bleibt ein Leben lang Fan dieses Klubs. Wir beobachten eher, dass sich das Fandasein auf einzelne, bekannte Spieler und Top-Stars verlagert. Wenn ein Spieler dementsprechend einen Verein verlässt, ist das Interesse an diesem Verein ebenfalls erloschen. Der Wechsel eines Florian Wirtz nach England dient hier als gutes Beispiel. Er ist für die Bundesliga natürlich in Sachen Attraktivität ein herber Verlust.

Zusätzlich lässt die seit Jahren anwachsende Dichte an vermeintlichen Großereignissen wie z.B. die Klub-WM in diesem Sommer, das Interesse am Profifußball in Gänze nicht gerade wachsen. Jeder hat die Möglichkeit Tag und Nacht, 24/7 Fußball im linearen Fernsehen oder per Stream zu schauen. Dementsprechend nimmt die Wertigkeit der einzelnen Wettbewerbe natürlich ab. Dieses Problem macht auch vor der Bundesliga nicht halt.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Deutschland hat mit der A-Nationalmannschaft trotz unterschiedlich starker Jahrgänge seit Jahrzehnten immer zumindest zum erweiterten Favoritenkreis bei großen Turnieren gezählt. Dies war in der Vergangenheit so und wird hoffentlich auch in der Zukunft immer so sein.

Ob sich das allerdings aus den starken Leistungen der U21 bei der vergangenen Europameisterschaft herleiten lässt, wage ich zu bezweifeln. Die U21 hat seit 2015 bei sechs Turnieren, mit einer Ausnahme, immer unter den Top 4 Europas gestanden. Dennoch haben wir seit 2014 keinen Titel mehr mit der A-Nationalmannschaft geholt. Natürlich zeugen starke U-Nationalmannschaften für eine gute Nachwuchsarbeit, das bedeutet allerdings nicht automatisch eine Titelgarantie für die A-Nationalmannschaft. Vieles wird nur an Titeln gemessen, wir müssen allerdings akzeptieren, dass auch in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten hervorragende Arbeit geleistet wird.

Deutschland ist und bleibt eine Fußballnation, die unabhängig von den Titeln immer zu den Besten der Welt zählen wird.