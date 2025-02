Der FC Bad Wörishofen ist auf Trainersuche

Als Thomas Hartmann im Juli 2022 den FC Bad Wörishofen als Trainer übernahm, spielte der FCW in der Kreisklasse. Mittlerweile sind die Kneippstädter in der Bezirksliga Süd am Ball. Die Amtszeit von Hartmann war bislang ein einziger sportlicher Aufstieg. Schon in seiner Premierensaison feierte er mit dem FC Bad Wörishofen die Meisterschaft in der Kreisklasse Allgäu 2 und damit den direkten Aufstieg in die Kreisliga.

In der Saison 2023/24 machte der FC Bad Wörishofen den Durchmarsch perfekt und stieg, als Vizemeister der Kreisliga Allgäu Nord, über die Relegation (3:1 gegen den TV Weitnau) in die Bezirksliga auf. Nach 20 Jahren war die Rückkehr des FCW auf Bezirksebene damit perfekt, noch dazu gelang es mit diesem Aufstieg, erstmals aus dem Schatten des TSV Mindelheim zu treten und eine Liga höher als dieser zu spielen.