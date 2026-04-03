Der FC Bad Wörishofen glänzt mit Effektivität

Der Meringer Daniel Kapfer (links) wurde im Vorwärtsdrang gebremst. Felix Seemüller gewann mit dem FC Bad Wörishofen das Duell beim Aufstiegskandidaten. – Foto: Christian Kolbert

Der SV Mering patzt im Titelrennen der Bezirksliga Süd, gegen den FC Bad Wörishofen setzte es mit 2:3 die zweite Niederlage in Folge. Schwer taten sich auch die Kellerkinder. Der TV Weitnau verlor durch ein Eigentor mit 0:1 beim FC Wiggensbach, die SpVgg Lagerlechfeld tritt mit dem 0:0 beim SV Egg an der Günz auf der Stelle.

Damit hatte der SV Mering nicht gerechnet. Im Nachholspiel gegen den FC Bad Wörishofen setzte es eine 2:3-Niederlage. Die Partie begann gleich spektakulär. Erst schockten die Wörishofer den Favoriten nach einem Eckball durch das Führungstor von Adrian Bartsch. Die MSV-Antwort kam jedoch schnell, Daniel Kapfer bereitete das 1:1 von Harald Kerber vor. Die Meringer hatten den Ball in Folge nahezu über die gesamte erste Halbzeit in den eigenen Reihen, ohne sich jedoch mit Toren zu belohnen. Stattdessen schlug Wörishofen nach einem weiteren Eckball zu, Maximilian Ackermann traf zum 1:2.

Mering wollte die Partie im zweiten Abschnitt drehen, was nach einem Foul an Maximilian Kless gelang. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Simon Gail zum 2:2. Ohne seinen Spielertrainer Thilo Wilke, der das sechste und letzte Spiel seiner Rotsperre abbrummte, rannten die Meringer weiter an. Doch es fehlte die Effektivität, die der FC Bad Wörishofen zeigte. Die Unterallgäuer kamen durch einen Freistoß von Ralf Schubnell, der eigentlich als Flanke gedacht war, kurz vor Schluss zum Siegtor. (kg) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Manfred Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Adrian Bartsch (2.), 1:1 Harald Kerber (7.), 1:2 Maximilian Ackermann (40.), 2:2 Simon Gail (69. Foulelfmeter), 2:3 Ralf Schubnell (89.)

Für die SpVgg Lagerlechfeld war mehr drin. Ihr Trainer Daniel Raffler war mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden und trauerte nach dem 0:0 beim SV Egg an der Günz nur den verpassten Chancen in der ersten Halbzeit nach. „Da hätten wir in Führung gehen müssen, aber danach haben lange in Unterzahl gespielt und uns diesen Punkt tapfer erkämpft“, sagte Raffler. Der junge Benjamin Lopez Pena hatte für sein zweites Foul im Spiel Gelb-Rot gesehen. Ab da verteidigten die Lagerlechfelder und ließen nur noch eine wirklich gute Torchance zu, die aber der Egger Torjäger Torsten Schuhwerk vergab. (hs) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Leon Dr. Kanwischer (Augsburg) - Zuschauer: 79

Gelb-Rot: Benjamin López Peña (57./SpVgg Lagerlechfeld)

„Da war für uns nichts zu holen“, gab Coach Sebastian Korner, nach der 0:3-Niederlage seiner SpVgg Lagerringen gegen den FC Thalhofen. Die Ostallgäuer gingen durch Marvin Wahler früh in Führung, nach einer Ecke nahm Robin Volland den Ball direkt und stellte auf 0:2. Die SpVgg konnte dem Angriffswirbel der Thalhofer überwiegend nur Abwehraktionen entgegensetzen, kam aber in der 37. Minute zu einer guten Konterchance. Köblers Schuss strich knapp am Tor vorbei. Thalhofen blieb im zweiten Abschnittam Drücker und machte schließlich mit einem direkt verwandelten Freistoß von Nico Beutel den Deckel drauf. (hs) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Marvin Wahler (9.), 0:2 Robin Volland (25.), 0:3 Nico Beutel (79.)

Auf den letzten Drücker hat der SVO Germaringen noch die Heimniederlage abgewendet. Im Anschluss an einen Eckball staubte Jonas Müller und rettete dem SVO in der Nachspielzeit noch das 1:1 gegen den TSV Legau. Es war ein Ergebnis, das letztlich gerecht war, denn lange sah es im Flutlichtspiel nach einer Nullnummer aus. In der Schlussphase nahm die Partie dann allerdings Fahrt auf. Ein von Alexander Scharz verwandelter Elfmeter brachte zunächst die Legauer Führung. Doch Germaringen blies zur Schlussoffensive und wurde schließlich durch Müller belohnt.

Schiedsrichterin: Isabel Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Alexander Schwarz (79./Foulelfmeter), 1:1 Jonas Müller (90.+3)