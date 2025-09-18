Der FC Bad Wörishofen darf jubeln

Beim SVO Germaringen führte der FC Bad Wörishofen bis zur 86. Minute mit 3:0. Nach der frühen Führung durch Maximilian Gast, der vom wieder genesenen Thomas Waltenberger bedient worden war, erhöte Bad Wörishofen durch Ralf Schubnell und Adrian Bartsch. Die Vorentscheidung schien gefallen.

Der SVO Germaringen, der einige gute Tormöglichkeiten hatte liegen lassen oder an FCW-Keeper Julian Fischer gescheitert war, blies aber noch zum Schlussspurt. Timo Wörz verkürzte zunächst auf 1:3. In der Folge wird es wild: Zunächst muss Bad Wörishofens Niklas Trommer mit Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels vom Platz, dann foult FCW-Torhüter Fischer SVO-Stürmer Kratzer im Strafraum. Den fälligen Strafstoß verwandelt Wörz zum 2:3. Weil dann auch noch der Germaringer Julian Renz die Ampelkarte kassierte, blieb die Aufholjagd erfolglos. (axe) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Maximilian Gast (4.), 0:2 Ralf Schubnell (74.), 0:3 Adrian Bartsch (79.), 1:3 Timo Wörz (86.), 2:3 Timo Wörz (90.+3/Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Julian Renz (90.+5/SVO Germaringen), Niklas Trommer (90./FC Bad Wörishofen)