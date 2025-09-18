Der FC Bad Wörishofen darf jubeln

Späte Tore gab es in den beiden Nachholspielen der Bezirksliga Süd. Während der TV Erkheim damit beim VfL Kaufering noch ein 1:1 ergatterte, kam die Aufholjagd des SVO Germaringen zu spät. Der FC Bad Wörishofen setzte sich auswärts mit 3:2 durch.
Beim SVO Germaringen führte der FC Bad Wörishofen bis zur 86. Minute mit 3:0. Nach der frühen Führung durch Maximilian Gast, der vom wieder genesenen Thomas Waltenberger bedient worden war, erhöte Bad Wörishofen durch Ralf Schubnell und Adrian Bartsch. Die Vorentscheidung schien gefallen.
Der SVO Germaringen, der einige gute Tormöglichkeiten hatte liegen lassen oder an FCW-Keeper Julian Fischer gescheitert war, blies aber noch zum Schlussspurt. Timo Wörz verkürzte zunächst auf 1:3. In der Folge wird es wild: Zunächst muss Bad Wörishofens Niklas Trommer mit Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels vom Platz, dann foult FCW-Torhüter Fischer SVO-Stürmer Kratzer im Strafraum. Den fälligen Strafstoß verwandelt Wörz zum 2:3. Weil dann auch noch der Germaringer Julian Renz die Ampelkarte kassierte, blieb die Aufholjagd erfolglos. (axe) Lokalsport MZ
Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Maximilian Gast (4.), 0:2 Ralf Schubnell (74.), 0:3 Adrian Bartsch (79.), 1:3 Timo Wörz (86.), 2:3 Timo Wörz (90.+3/Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Julian Renz (90.+5/SVO Germaringen), Niklas Trommer (90./FC Bad Wörishofen)
Der VfL Kaufering machte sich beim 1:1 gegen den TV Erkheim das leben selbst schwer. Denn der VfL dominierte die Partie, beherrschte den Gegner, brachte aber den letzten Pass nicht an den Mann, oder verpasste es, im richtigen Moment den besser postierten Mitspieler in Szene zu setzen. Als Bastian Dillinger, Niklas Neuhaus oder Paul Ansorge doch zum Abschluss kamen, konnten sie Erkheims Keeper Florian egle nicht überwinden.
Eine Viertelstunde vor Schluss brachte Felix Mailänder dann Niklas Neuhaus perfekt ins Spiel, der frei vor dem Tor vollstreckte. Doch zehn Minuten später fing sich Kaufering den Ausgleich. Manuel Merk schloss einen Konter mit dem 1:1 ab. (mm)
Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Niklas Neuhaus (75.), 1:1 Manuel Merk (85.)