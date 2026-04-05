Der FC Auggen kommt den Aufstiegsrängen immer näher

FCA-Coach Bastian Bischoff – Foto: Daniel Thoma

Das Aufstiegsrennen in der Fußball-Verbandsliga schien auf einen Zweikampf zwischen dem FC Teningen und dem SC Lahr hinauszulaufen. Nach dem 1:0 beim SV Bühlertal mischt auch der FC Auggen wieder mit.

Nur 1:1 gegen die SF Elzach-Yach, 0:2 im Derby beim VfR Hausen – beim FC Auggen schien es so, als wäre nach dem vorzeitigen Abschied von Trainer Marco Schneider zum Bahlinger SC die Luft raus. "So schwach unser Auftritt gegen Hausen war, ich habe das Gefühl, das Spiel hat etwas bewirkt", sagt Bastian Bischoff, der den Trainerposten bei den Rot-Weißen bis zum Saisonende übernommen hat. Und die Ergebnisse bestätigen ihn. Den starken Auftritt im Spitzenspiel gegen den FC Teningen (3:0) bestätigte der FC Auggen am Samstag im Auswärtsspiel beim SV Bühlertal. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tor: 0:1 Anlicker (74.). SR: Franke (Oberharmersbach). ZS: 220.