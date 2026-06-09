Der FC Auggen begrüßt in Jakob Fangmeier den nächsten Zugang

Jakob Fangmeier kommt aus dem Landesverband Hessen, wo er jahrelang in der Landes- und Verbandsliga gespielt hat. Der gebürtige Auggener hatte jedoch fast seine gesamte Jugendzeit beim FC Auggen verbracht, ehe es ihn zum studieren nach Kassel zog. Nun kehrt der 27-jährige nach der Studienzeit zurück zu seinem Heimatverein.

Der neue Trainer des Markgräfler Verbandsligisten, Amin Jungkeit, freut sich bereits auf seinen weiteren Neuzugang: „Mit Jakob gewinnen wir einen tollen Charakter und Spieler, der im Abwehrverbund sämtliche Positionen spielen kann. Da er den FC Auggen gut kennt, wird er keine lange Anlaufzeit benötigen und kann hier wieder voll durchstarten“.