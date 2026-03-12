Der FC Aschheim will den Druck auf Spitzenreiter Forstinning erhöhen

Drei Spiele in sieben Tagen warten auf den FC Aschheim. Mit neun Punkten könnte der Aufstiegskampf noch en Stück spannender werden.

Die nächsten Tage haben es in sich: Mit neun Punkten aus der anstehenden englischen Woche können die Fußballer des FC Aschheim den Aufstiegskampf noch spannender machen und den Druck auf den noch ungeschlagenen Spitzenreiter VfB Forstinning deutlich erhöhen. Den ersten Schritt bei diesem Unterfangen will der Tabellenzweite am Freitag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV Siegsdorf machen.

„Wir haben gesagt, es interessiert uns nicht, was in ein paar Wochen ist, und die Jungs haben das auch verstanden. Sie trainieren momentan auch richtig fokussiert, und wir gehen auf jeden Gegner speziell ein“, sagte Vincenzo Contento vor dem Duell mit dem Duell mit dem Vorletzten. An den 5:0-Erfolg in der Hinserie verschwendet Aschheims Coach keinen Gedanken – und tut auch gut daran, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren. Immerhin hat der Kontrahent aus dem Landkreis Traunstein in der Rückrunde bis dato acht Zähler geholt – genauso viele wie die Aschheimer und nur einen Punkt weniger als der VfB Forstinning.

In den beiden Partien nach der Winterpause sprang für die Mannschaft von Trainer Felix Maaßen zudem ein Derbysieg gegen den SV Saaldorf (2:1) und ein Remis beim TSV Peterskirchen (1:1) heraus. „Wir dürfen das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen“, sagte FCA-Coach Contento: „Das wird mit Sicherheit kein Zuckerschlecken.“

Das gelte auch für die kommenden Aufgaben beim FC Töging (Dienstag, 17. März, 20 Uhr) und beim SV Saaldorf (Sonntag, 22. März, 14 Uhr), weil das alles Mannschaften seien, die die Punkte dringend benötigten und die daher „in der Winterpause alle bestimmt noch einmal eine Schippe draufgelegt haben“.

Am Freitagabend laufen die Aschheimer vermutlich mit der Startelf des vergangenen Wochenendes auf (3:0 in Aschau). Ob es für die noch angeschlagenen Patrick Müller und Mehmet Ekici für einen Platz im Kader reicht, entscheidet sich kurzfristig. (guv)