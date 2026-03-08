Der FC Aschheim siegt souverän mit 3:0 beim SV Aschau

Der FC Aschheim feiert den zweiten Sieg in der Restrunde. Nach kurzem Anlauf dominierte der Tabellenzweite das Spiel deutlich.

Sechs Punkte, 7:0 Tore: Die Fußballer des FC Aschheim haben einen beeindruckenden Start in die Restrunde der Bezirksliga Ost hingelegt. Wie schon im Heimspiel gegen den SV Waldperlach benötigte der Tabellenzweite auch beim SV Aschau zwar eine kurze Anlaufzeit, um auf die richtige Betriebstemperatur zu kommen, ließ dann aber bei seinem 3:0-Erfolg keinerlei Zweifel aufkommen.

„Wir haben abgesehen von den Anfangsminuten dominant und diszipliniert gespielt“, freute sich Aschheims Trainer Vincenzo Contento. Dosenöffner beim ungefährdeten 13. Saisonsieg das derzeit auswärtsstärksten Teams der Liga war ein Freistoß knapp 30 Meter vor dem Tor: Diego Contento legte den Ball auf den rechts durchstartenden Didier Nguelefack, der sich gegen Aschaus Kapitän Konstantin Karamanlis davonstahl und zum 1:0 einschob (12.). Antonio Saponaro (19.) und Diego Contento (21.) prüften Aschaus Keeper Maximilian Hopf, dann ließ Nguelefack das 2:0 folgen: Teejo Pejazic hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt und den in der Mitte einlaufenden Torschützen bedient (28.). Nach einem schnellen Konter über Pejazic und Saponaro ließ Diego Contento eine Topchance liegen (30.), bereitete dann aber den Kopfballtreffer von Saponaro zum 3:0 per Eckstoß vor (45.+1).

Nach der Pause boten sich den Aschheimern weitere gute Torchancen, um das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Pejazic verzog zunächst überhastet (52.) und traf anschließend den Außenpfosten (54.). Nguelefack schoss aus drei Metern über den Kasten (69.), und eine Flanke von Hannes Wimmer landete auf der Querlatte (90.+3). Der 18 Jahre alte Mark Scholler gab in der Schlussviertelstunde sein Bezirksliga-Debüt für den FC Aschheim. (guv)