Der FC Aschheim kann gegen Dorfen den fünften Sieg in Serie einholen

Am 9. Spieltag ist das Top-Quartett der Fußball-Bezirksliga Ost unter sich. Während Tabellenführer VfB Forstinning den Vierten SV Waldperlach empfängt, gastiert der Zweite FC Aschheim beim Dritten TSV Dorfen (Samstag, 16 Uhr) und kann dabei den Vorsprung auf den Vizemeister der Vorsaison mit einem Sieg auf sieben Punkte ausbauen.

So weit denkt Aschheims Trainer Vincenzo Contento noch nicht voraus. Für ihn geht es darum, an die Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen und sich im besten Falle weiter zu steigern: „Ich bin grundsätzlich sehr zufrieden, aber wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Klar, wir haben da einen hohen Anspruch, aber wir müssen auch unseren Fehlern lernen.“

Es habe in den bisherigen Spielen eben doch immer wieder mal Phasen mit etlichen Leichtsinnsfehlern gegeben, und die gelte es abzustellen: „Wir müssen noch mehr Konstanz reinkriegen.“ Dabei liest sich die Aschheimer Bilanz sehr gut: Bis dato ist die Mannschaft noch ohne Niederlage, gewann die letzten vier Partien und blieb dabei ohne Gegentor.