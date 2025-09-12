Der FC Aschheim kann gegen Dorfen den fünften Sieg in Serie einholen

Am 9. Spieltag ist das Top-Quartett der Fußball-Bezirksliga Ost unter sich. Während Tabellenführer VfB Forstinning den Vierten SV Waldperlach empfängt, gastiert der Zweite FC Aschheim beim Dritten TSV Dorfen (Samstag, 16 Uhr) und kann dabei den Vorsprung auf den Vizemeister der Vorsaison mit einem Sieg auf sieben Punkte ausbauen.
So weit denkt Aschheims Trainer Vincenzo Contento noch nicht voraus. Für ihn geht es darum, an die Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen und sich im besten Falle weiter zu steigern: „Ich bin grundsätzlich sehr zufrieden, aber wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Klar, wir haben da einen hohen Anspruch, aber wir müssen auch unseren Fehlern lernen.“
Es habe in den bisherigen Spielen eben doch immer wieder mal Phasen mit etlichen Leichtsinnsfehlern gegeben, und die gelte es abzustellen: „Wir müssen noch mehr Konstanz reinkriegen.“ Dabei liest sich die Aschheimer Bilanz sehr gut: Bis dato ist die Mannschaft noch ohne Niederlage, gewann die letzten vier Partien und blieb dabei ohne Gegentor.
Verfolger Dorfen leistete sich beim 1:2 gegen den TSV Peterskirchen vor zwei Wochen einen Patzer, meldete sich aber dann mit dem 3:1 beim FC Töging zurück. Contento: „Es ist ein sehr wichtiges Spiel, es geht um einiges – gerade auch für Dorfen. Mal sehen, welchen Plan sie haben.“
Hinter dem Einsatz von Aschheims Mittelfeldspieler Suheyp Trabelsi – er knickte zuletzt beim 1:0 in Peterskirchen um – steht noch ein Fragezeichen. Sicher ist, dass Co-Trainer Stefan Huber nicht auf der Bank sitzen wird: Er wurde nach seiner Roten Karte in der Vorwoche für ein Spiel gesperrt. (guv)
Voraussichtliche Aufstellung: Jakob, Müller, Bajraktari, Pancic, Gschwend – D. Contento, Mustafov, Trabelsi (Wolf), Antonic – Saponaro, Nguelefack