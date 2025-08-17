Der FC Aschheim kann auch Spektakel

Als das Bezirksligaspiel des FC Aschheim gegen den SV Aschau die 60. Minute erreicht hatte, staunte Trainer Stefan Huber nicht schlecht: „Wir haben doch schon alles gesehen und es ist noch eine halbe Stunde zu gehen.“ Das 4:4 (2:3) gegen den super starken Aufsteiger hatte da schon Bestand.

Die Aschheimer kamen perfekt in das Spiel und es sah so gut aus. Nach den beiden Standard-Toren von Falk Schubert (8.) und Antonio Saponaro (20.) verhinderte der Pfosten das 3:0. Zu dem Zeitpunkt deutete alles daraufhin, dass man ein Schützenfest feiert. Aber in diesem Fußballspiel war nichts normal und jede Phase hatte Extrem-Potenzial. Ab Mitte der ersten Hälfte waren die Gastgeber einige Zeit völlig von der Rolle und wurden mit drei Gegentoren binnen elf Minuten böse abgeschossen. Spätestens jetzt wusste man, dass Aschau kein Aufsteiger ist, gegen den man sich die Punkte im Vorbeigehen mitnimmt. Der Pausenpfiff war dann eine Art Wecker bei diesem Albtraum.

Nach dem Seitenwechsel glich Hannes Wimmer aus (50.) und die Aschheimer dachten, nun wieder das Momentum auf ihrer Seite zu haben. Aber es kam anders. Nach einer kurzen Ecke knallte ein Fallrückzieher an den Pfosten und der Abstauber war drin (52.). Vier Minuten später machte dann Mirza Idrizovic das 4:4 und dann hatten beide Mannschaften tatsächlich ihr Pulver verschossen. Man zollte dem hohen Tempo Tribut und es passierte nicht mehr allzu viel.

Gefühlt hatte Aschau in der finalen Phase etwas mehr vom Spiel, aber unter dem Strich konnten beide Seiten mit dem Unentschieden leben. Der eher für die solide defensive bekannte FC Aschheim (zuvor 7:3 Tore in drei Spielen) zeigte, dass er auch Spektakel kann, bleibt ungeschlagen und hält den Anschluss an die Spitzengruppe.

FC Aschheim – FC Aschau 4:4 (2:3) FCA: Schmauß, Bee (46. Pancic), Müller, Schubert (90.+1 Mustafov), Wagner, Idrizovic (85. Khutsurov), Trabelsi, Wimmer (77. Wolf), Effiong (46. Bajraktari), Nguelefack, Saponaro Tore: 1:0 Schubert (8.), 2:0 Saponaro (20.), 2:1 Vetter (28.), 2:2 Scheitzeneder (38.), 2:3 Steinhauer (41.), 3:3 Wimmer (50.), 3:4 Neumeier (52.), 4:4 Idrizovic (56.) Schiedsrichter: Raphael Ott (Dachau) Zuschauer: 150