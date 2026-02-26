Der FC Aschheim geht ohne Generalprobe zuversichtlich in die Rückrunde

Das Testspiel gegen Pullach fiel dem Schnee zum Opfer. Trotzdem ist der FC Aschheim bereit für das Heimspiel gegen Waldperlach am Freitag.

Ohne eine echte Generalprobe in den Beinen, aber mit großer Zuversicht in den Köpfen gehen die Fußballer des FC Aschheim den Re-Start in der Bezirksliga Ost an. Sein letztes Testspiel vor dem anstehenden Heimauftritt gegen den SV Waldperlach an diesem Freitag (19.30 Uhr) der Vorbereitung bestritt der FCA am 15. Februar beim 3:2 gegen die SpVgg Kammerberg, der Probelauf gegen den SV Pullach versank im Schnee – verschiedene personelle Varianten probierte Chefcoach Vincenzo Contento dann bei einem internen Test über dreimal 30 Minuten gegen die Zweite Mannschaft aus.

„Wir haben gerade auch mit dem erfahrenen Neuzugang Mehmet Ekici im Mittelfeld viele Möglichkeiten, sind insgesamt auf einem sehr guten Weg und wissen, dass wir gegen Waldperlach voll da sein müssen“, sagte Co-Trainer Stefan Huber.

Nicht vom 3:0-Hinspielerfolg blenden lassen

Der Tabellenzweite – der FCA geht bei einem Spiel weniger mit sechs Punkten Rückstand auf den VfB Forstinning in die Restrunde – ist im Duell mit dem knapp über dem Strich stehenden Kontrahenten klar favorisiert, doch die Aschheimer wollen sich weder von dieser Ausgangssituation noch vom 3:0-Erfolg im Hinspiel blenden lassen. „Wir haben es damals super gemacht, aber Waldperlach kommt diesmal mit voller Kapelle und hat sich in der Winterpause verstärkt.“

Im Abschlusstraining lag der Fokus auf taktischen Details. Stammkeeper Pascal Jakob weilte zuletzt im Urlaub und wird unter Umständen von Arben Kuqi vertreten, der nach seiner schweren Verletzung wieder fit ist und vor seinem zweiten Saison-Einsatz für die Aschheimer steht. (guv)