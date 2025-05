Der FC Alsbach schöpft neue Hoffnung

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt geht der Kampf um den Klassenerhalt unvermindert weiter. Neue Hoffnung hat der FC Alsbach nach dem 3:1-Erfolg beim SV Fürth geschöpft. Ein 1:1 sicherte sich der SV Groß-Bieberau beim FC 07 Bensheim. Dagegen hatte der SV Hahn beim SV Münster mit 1:2 ebenso das Nachsehen wie die SKG Bickenbach gegen die SG Langstadt/Babenhausen. Am Ende hieß es 5:3 für den Meister. Auch die SG Modau verlor ihr Auswärtsspiel - 1:4 hieß es bei der TSV Auerbach.

Der Doppelschlag von Seitz (9.) und Arfai (11.) gab Alsbach Sicherheit. Den Gastgebern überließ man in großen Teilen das Spiel und verteidigte alles konsequent weg. So kam Fürth kaum zu Torchancen, die Pausenführung der Gäste ging in Ordnung. Als nach dem Wiederanpfiff Engelhardt (59.) auf 3:0 erhöhte, war die Sache gelaufen. Alsbach verwaltete das Ergebnis geschickt. Der Anschluss von Kabel (88.) hatte keine Bedeutung mehr. „Wir waren heute sehr effektiv und zielgerichtet. Das macht Mut“, meinte Alsbachs Trainer Steffen Gils. Rote Karte: Incirkus (63./Fürth).

Gemischte Gefühle herrschten bei den Gästen, die bis in die Nachspielzeit mit 1:0 geführt hatten, sich dann doch aber mit dem Remis begnügen mussten. Zunächst begann Bensheim druckvoll. Daraus ergaben sich zwangsläufig Torchancen, die aber SV-Schlussmann Lukas Ludwig alle zunichte machte. Das 1:0 der Gäste durch Enders (26.) traf die Bergsträßer ins Mark. Fortan hatte Groß-Bieberau Zugriff auf das Spiel. Nach Wiederanpfiff hielt der SV die Gastgeber clever auf Distanz. Bensheim kam zu keinen großen Chancen mehr, ehe in der Nachspielzeit ein Handelfmeter, den Konietzko zum Ausgleich nutzte, Bensheim einen Punkt rettete. „Ein Sieg hätte uns natürlich sehr geholfen. Bitter ist der Zeitpunkt es Ausgleichs“, meinte SV-Sprecher Ronald Gerhardt hernach.

Münster übernahm von Beginn an das Kommando. Zunächst verteidigte Hahn seinen Strafraum geschickt, fing sich aber dann doch das 0:1, für das Münsters Köllhofer (19.) verantwortlich war. Weitere Chancen ließen die Gastgeber aber wie so oft liegen. Mit der knappen Führung des SVM gingen beide Teams in die zweite Halbzeit. Hahn versuchte sich mit einzelnen Kontern, die aber nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. Zudem mangelte es der Offensive an der erforderlichen Durchschlagskraft. Besser machte es da Münster, das durch Scholz (63.) auf 2:0 erhöhte. Anstatt nachzulegen, vergab der SVM weitere Chancen. Dennoch rüttelte der Anschluss von Stumpf (88.) nicht mehr am Heimsieg der Gastgeber.