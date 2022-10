Der FC Aldekerk verliert das achte Spiel in Folge Der FC Aldekerk ist in der Bezirksliga-Saison immer noch nicht angekommen.

Die Negativserie des FC Aldekerk in der Bezirksliga dauert an. Die Mannschaft kassierte am Freitagabend beim 2:4 (0:2) beim VfL Tönisberg bereits die achte Niederlage in Serie und schwebt mit nur drei Punkten auf dem Konto in akuter Abstiegsgefahr.