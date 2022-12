Der FC Aldekerk hat kaum noch Hoffnung Bezirksliga, Gruppe 4: Niederlage auch gegen VfB Homberg II.

Die Lage des FC Aldekerk im Abstiegskampf der Bezirksliga wird immer aussichtsloser. Das Schlusslicht hatte in der Hinrunde nur zwei Siege geschafft – der erste wurde direkt zum Saisonauftakt beim 2:1 gegen den VfB Homberg II, einem der Konkurrenten im Rennen um den Klassenerhalt, gefeiert. Nun gab es zum Start in die Rückrunde am Samstag eine 2:4 (0:2)-Niederlage beim VfB Homberg II, die dem Team weitere Hoffnungen genommen hat, das Abrutschen in die Kreisliga A noch verhindern zu können.