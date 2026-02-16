Der FC Aldekerk hat das Zeug zum Meister

Bezirksliga-Rückkehr winkt

Inzwischen ist er 46 Jahre jung und lässt sein Können immer noch gelegentlich aufblitzen, wenn Not am Mann ist. In der laufenden Saison der Kreisliga A Kleve/Geldern kommt der Edeltechniker, der in seiner langen Laufbahn noch nie vom Platz geflogen ist, auf vier Einsätze – ab März wird garantiert noch der eine oder andere hinzukommen. Und wenn man von einer Trainer-Handschrift reden kann, die auf dem Rasen deutlich erkennbar ist, dann liefert der FC Aldekerk ein Paradebeispiel dafür.

In 16 Spielen haben die Blau-Weißen gerade einmal zwölf Gegentore kassiert. Marc Kersjes hat seinen Schützlingen gezeigt, wie so etwas geht. Und die Spieler haben es nach einer gewissen Anlaufzeit offenbar begriffen. Mit kurzer Unterbrechung hat Kersjes, der zuvor in der Saison 2013/14 die Sportfreunde Broekhuysen erstmals in deren Vereinsgeschichte in die Landesliga geführt hatte, fast zehn Jahre lang in der Aldekerker Landwehr-Arena das Sagen.

In der Saison 2022/23 war der Abstieg aus der Bezirksliga unvermeidlich. Nach und nach hatten mehrere Leistungsträger der „goldenen Generation“ ihre Laufbahn ausklingen lassen oder sich anderweitig orientiert. Aktuell darf rund um den „Bläk“ wieder von der Rückkehr geträumt werden. Ab März startet der FC Aldekerk als Tabellenzweiter in das Restprogramm von 14 Spielen – bei fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Siegfried Materborn.

Trotz der guten Ausgangssituation beschäftigt sich Kersjes, der gerade erst seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert hat, nicht großartig mit dem Thema Meisterschaft. In erster Linie freut sich der Talentförderer darüber, dass seine Mannschaft Jahr für Jahr erkennbare Fortschritte macht. „Nach dem Abstieg haben wir konsequent auf unsere jungen Spieler gesetzt. Irgendwann haben sie gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Das war ein Prozess, der natürlich nicht von heute auf morgen funktioniert hat. In dieser Saison wird deutlich, dass wir inzwischen eine gewisse Reife erlangt haben“, sagt Kersjes.

Offensive noch verbesserungswürdig

Ob die Reise schon im kommenden Sommer zurück in die Bezirksliga führt, wird sich zeigen. Denn der Tabellenzweite stellt zwar die überragende Defensive der Liga, hat aber speziell im Spiel nach vorne noch Luft nach oben. Erfolgreichster Torschütze der laufenden Saison ist Matthias Diepers mit bislang acht Treffern – der 24-Jährige ist gelernter Mittelfeldspieler. „Es stimmt schon, dass wir keinen echten Torjäger in unseren Reihen haben, sondern die Verantwortung im Angriff auf mehrere Schultern verteilen müssen. Das klappt nach und nach immer besser“, so der Trainer.

Die Zielsetzung nach ganz oben – sprich Bezirksliga – lässt sich Marc Kersjes nicht entlocken. Dafür ist der 46-Jährige vom Naturell her viel zu zurückhaltend und bescheiden. Der erfahrene Coach ist niemand, der zur Jagd auf den Tabellenführer aus der Klever Oberstadt bläst. Deshalb kommen an dieser Stelle die eher leisen Töne: „Durch die lange Winterpause ist natürlich ein kleiner Bruch entstanden. Wir halten auch in Zukunft an unserer Devise fest, von Spiel zu Spiel zu denken und werden versuchen, gute Leistungen auf den Platz zu bringen.“