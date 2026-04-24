Der FC Aich verliert trotz Kampfgeist spät mit 1:3 beim SCU

Der FC Aich (in Blau) im Spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen (in Rot). – Foto: Carmen Voxbrunner

Der FC Aich bleibt 2026 sieglos. Die Aicher vergaben zahlreiche Chancen. Der SC Unterpfaffenhofen jubelt nach spätem Doppelschlag.

Der FC Aich bleibt im Kalenderjahr 2026 weiter sieg- und punktlos. Im vorgezogenen Derby beim SC Unterpfaffenhofen unterlag der Bezirksliga-Absteiger mit 1:3 (0:0). Der SCU bleibt nach dem 13. Saisonsieg weiterhin der ernsthafteste Anwärter auf den Aufstiegsrelegationsplatz.

Die Niederlage sei mehr als ärgerlich und unnötig, meinte Aichs Trainer Marcel Aue. „Meine Mannschaft hat es mehr gewollt. Kampf und Wille waren da.“ Aber die mangelhafte Chancenverwertung zeihe sich wie ein roter Faden durch die Rückrunde.

„Heute sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“, stimmte SCO-Trainer Andreas Zorn zu. Auch weil sein Team das effektivere war. Aus dem Spiel heraus gelang dem Tabellenzweiten nicht sonderlich viel. Einzig aus dem ruhenden Ball lief es für die Hausherren. Khareem Zelmat köpfte den SCU nach 57 Minuten in Führung. Simon Wesinger glich drei Minuten später aus.

Danach ließen die Aicher einige hochkarätige Einschussmöglichkeiten ungenutzt. Per Doppelschlag sorgten Nick Kapfer mit einem sehenswerten 22-Meter-Freistoß ins Kreuzeck (87.) und Till Steinert per Elfer (90.) für späte Glücksgefühle beim SC Unterpfaffenhofen. Aichs Coach Marcel Aue zeigte sich dennoch zuversichtlich. „Irgendwann werden wir uns belohnen für unser Engagement.“