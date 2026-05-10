Der FC Aich stürzt Oberweikertshofen II in akute Abstiegsgefahr

Der FC Aich (in Blau) im Spiel gegen den SC Oberweikertshofen II (in Weiß). – Foto: Hans Kürzl

Mit einem 4:1-Sieg verschafft sich Aich Luft im Abstiegskampf. Für Oberweikertshofen wird die Lage dagegen immer bedrohlicher.

Einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt hat der FC Aich gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Marcel Aue gewann das Derby gegen den SC Oberweikertshofen II mit 4:1 (3:0). „Endlich machen wir aus unseren Chancen Tore“, jubelte Aue. Auf der Gegenseite herrschte dagegen Frust. „Das war heute nicht kreisligatauglich“, schimpfte SCO-Trainer Daniel Stapfer.

In den ersten Minuten lieferten sich beide Teams noch einen offenen Schlagabtausch. Danach zog sich Oberweikertshofen zunehmend zurück – und leistete sich in der Defensive kapitale Fehler. Dreimal verlor der SCO den Ball, dreimal schlug es wenig später im eigenen Tor ein. Den Anfang machte Rene Grüner in der 20. Minute mit seinem ersten Treffer im Aicher Trikot. Noch vor der Pause erhöhten Simon Wesinger (38.) und Manuel Milde (41.) per Doppelschlag auf 3:0. „Da haben wir es ihnen zu einfach gemacht“, sagte Stapfer.

Nach dem Seitenwechsel schien Oberweikertshofen noch einmal zurückzukommen. Mit dem ersten Angriff verkürzte Moritz Wizani nach Flanke von Jakob Kuhbandner auf 1:3 (48.). Doch die Hoffnung währte nur kurz. Im direkten Gegenzug stellte Manuel Milde mit seinem 26. Saisontor den alten Abstand wieder her (49.).

Danach hatte Aich die Partie bei sommerlichen Temperaturen im Griff. Bei konsequenterer Chancenverwertung hätte der Sieg sogar noch höher ausfallen können. Florian Friedrich und zweimal Milde vergaben in der Schlussphase beste Möglichkeiten. Friedrich scheiterte frei vor SCO-Keeper Alessio Di Pasquale, Milde traf einmal den Pfosten und einmal die Latte.

Nach zuletzt zwei Siegen dürfen die Aicher im Abstiegskampf erst einmal durchatmen. Für Oberweikertshofen wird die Lage dagegen immer bedrohlicher. Nach dem Abstieg der Landesliga-Mannschaft droht auch der Reserve dieses Schicksal. „Wir haben jetzt drei absolute Endspiele“, sagte Stapfer. (Dirk Schiffner)