Der FC Adliswil präsentiert das neue Trainergespann

Er kehrt mit seiner Familie nach Sardinien zurück. «Gianmario Pischedda hat unseren Verein und die erste Mannschaft jahrelang geprägt», schreibt der FCA in einer Mitteilung.

Unter der Führung Pischeddas stiegen die Sihltaler von der 3. Liga in die 2. Liga regional und dann in die 2. Liga interregional auf. In der Interregio hielt sich Adliswil insgesamt sechs Jahre, ehe der Abstieg in die 2. Liga folgte. Aktuell liegt Adliswil in der 2. Liga Gruppe 1 auf dem zehnten Rang, hat jedoch reichlich Vorsprung auf die Abstiegsplätze.