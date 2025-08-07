Der FC 08 Villingen will Herr im eigenen Haus bleiben

Diese Saison hat gerade erst begonnen, aber eines steht schon jetzt fest: Das Oberliga-Auftaktspiel wird einen festen Platz in den Erinnerungen erhalten. Dieses fast schon epische 4:3 gegen Reutlingen sorgte für sämtliche Gefühlswallungen, die der Fußball bei seinen Fans herauskitzeln kann. 0:3 lag der FC 08 hinten, die Sache schien entschieden. Doch in der Kabine gelang es Steffen Breinlinger, seine Mannschaft wachzurütteln. "Ich bin da schon etwas lauter geworden", erzählt der Trainer von seiner Herangehensweise. Ein Defizit reihte sich in diesen ersten 45 Minuten an das andere. Neben den individuellen Patzern ärgerte sich Breinlinger vor allem über taktische Unsauberkeiten und die Zweikampfschwäche, die sein Team an diesem Nachmittag zunächst an den Tag legte. Vielleicht seien seine Spieler übermotiviert gewesen in dieser Auftaktpartie, vielleicht hätten der eigene Anspruch, die starken Testspielergebnisse bestätigen zu wollen und immer mindestens das Maximale herauszuholen, gehemmt und Fehler provoziert.

