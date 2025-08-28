Der FC 08 Villingen will die Pokalform mitnehmen

Die Nerven liegen beim FC 08 Villingen noch nicht blank, aber ein bisschen strapaziert sind sie schon. Eigentlich wollte Trainer Steffen Breinlinger mit seinem Team so richtig durchstarten, der Spielplan meinte es mit drei Heimspielen in Folge gut. Doch daraus wurden nur drei Punkte. Zu wenig für die Ansprüche des Regionalliga-Absteigers. Immerhin ließen die Villinger danach beim Remis in Pforzheim wieder aufhorchen.