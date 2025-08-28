Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gibt's für den FC 08 Villingen am Samstag wieder Grund zur Freude? – Foto: Imago/Eibner/Claus Stoll
Der FC 08 Villingen will die Pokalform mitnehmen
Am Mittwoch fegte der FC 08 Villingen im SBFV-Pokal die Spvgg. F.A.L. vom Feld, nun soll in der Fußball-Oberliga ein Heimerfolg gefeiert werden.
Gegner SV Oberachern sieht die Nullachter als "haushohen Favoriten".
Die Nerven liegen beim FC 08 Villingen noch nicht blank, aber ein bisschen strapaziert sind sie schon. Eigentlich wollte Trainer Steffen Breinlinger mit seinem Team so richtig durchstarten, der Spielplan meinte es mit drei Heimspielen in Folge gut. Doch daraus wurden nur drei Punkte. Zu wenig für die Ansprüche des Regionalliga-Absteigers. Immerhin ließen die Villinger danach beim Remis in Pforzheim wieder aufhorchen.
Und dennoch: Die beiden Niederlagen auf heimischem Platz waren Treffer, deren Wirkung nur bedingt durch die beiden Kantersiege im Pokal gegen Südstern Singen (7:0) und die Spvgg. F.A.L (7:1) gelindert werden konnte. In der dritten Runde trifft der FC 08 Villingen nun auswärts auf den Landesligisten SV Denkingen.