Der FC 08 Villingen schlägt die TSG Balingen im Testspiel mit 4:1

In der Anfangsphase ließ Nullacht-Kapitän Nico Tadic die Riesenchance zum 1:0 liegen. In der 13. Minute verursachte Fabio Liserra einen Elfmeter an Balingens Denis Latifovic. Der gefoulte trat vom Punkt selbst an und verlud Goalie Andrea Hoxha. Der Favorit führte. Halim Eroglu traf nur die Latte des Villinger Gehäuses. Erneut Tadic ließ dann eine100-prozentige Ausgleichschance aus, als er aus kurzer Entfernung das leere Tor verfehlte. Hoxha zeigte kurz vor der Pause eine Glanzparade gegen Enrique Katsianas-Sanchez. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Nach der erfolgreichen Saisoneröffnung mit dem 4:1-Testspielsieg gegen die TSG Balingen und dem nun mit Spannung erwarteten und bevorstehenden ersten Heimspiel in der Oberliga Baden-Württemberg diesen Freitag, 1. August (Anstoß 19 Uhr), gegen den SSV Reutlingen geht nun auch der Dauerkartenvorverkauf in die heiße Phase. Sabine Porsch, die die Hauptkasse beim FC 08 leitet, bietet in dieser Woche zwei Vorverkaufstermine an. Und zwar am Mittwoch, 30. Juli, von 9:30 bis 11:30 Uhr. Außerdem am Donnerstag, 31. Juli, von 17:30 bis 19:30 Uhr. Die Tickets gibt es jeweils an der Hauptkasse in der MS Technologie-Arena. Zu diesen Zeit ist es sowohl möglich, Dauerkarten im Stehplatz wie im Sitzplatzbereich zu erstehen. Hier die Preise für die Dauerkarten für die Oberliga-Saison 2025/2026: Ein Dauerkartenticket für Stehplatz kostet 170 Euro. Der ermäßigte Preis für Mitglieder, Rentner und Rollstuhlfahrer inklusive Begleitperson kommt auf 155 Euro. Die reguläre Sitzplatzdauerkarte kostet 255 Euro. Der Preis für die ermäßigte Sitzplatzdauerkarte übrigens auch für Schüler ab 12 Jahren beträgt 240 Euro. Der FC 08 hofft in der neuen Saison wieder auf zahlreiche Fans und auch bereits Dauerkarteninhaber.