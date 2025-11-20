 2025-11-18T09:22:12.436Z

Enrico Krieger (am Ball/gegen den VfR Mannheim) ist am Samstag mit dem FC 08 Villingen beim SSV Reutlingen gefordert
Enrico Krieger (am Ball/gegen den VfR Mannheim) ist am Samstag mit dem FC 08 Villingen beim SSV Reutlingen gefordert – Foto: Imago/Jan Papenfuss

Der FC 08 Villingen reist mit breiter Brust nach Reutlingen

Anpfiff in Denzlingen nicht sicher

Zehn Zähler aus vier Spielen in der Fußball-Oberliga haben für gesteigertes Selbstvertrauen beim FC 08 Villingen gesorgt. Das soll am Samstag auch der SSV Reutlingen zu spüren bekommen.

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
14:00live

Eigentlich erwartet Fußball-Oberligist FC Denzlingen am Samstag, 14 Uhr, zum Rückrundenstart den noch ungeschlagenen Tabellenführer VfR Aalen. Doch am Donnerstag war die Austragung der Partie wegen einer Schneedecke auf dem Rasen des Einbollenstadions gefährdet. Falls doch gespielt werden kann, erhofft sich der Denzlinger Trainer Marco Dufner, „dass wir eine David-gegen-Goliath-Mentalität entwickeln“. Ex-Zweitligist Aalen ist haushoher Favorit beim Tabellenletzten, der auf Torhüter Oliver Gümpel (Handbruch), Nicolas Garcia Stein (Mandelentzündung) verzichten muss. Die suspendierten Yannick Lawson und Anes Vrazalica gehören weiterhin nicht zum Kader der ersten Mannschaft.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
14:30live

Die neue Stärke des FC 08 Villingen ist nicht nur an den Punkten und Leistungen zu erkennen, nein, sie steht auch Steffen Breinlinger förmlich ins Gesicht geschrieben. Vor einigen Wochen noch wirkte der Nullacht-Trainer bisweilen geknickt, auch wenn er vom Naturell her nicht zu den Verzagten gehört. Das alles war einmal. Mit drei Siegen und einem Remis aus den vergangenen vier Partien haben sich die Villinger bis auf Platz sechs gespielt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

