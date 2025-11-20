Der FC 08 Villingen reist mit breiter Brust nach Reutlingen

Eigentlich erwartet Fußball-Oberligist FC Denzlingen am Samstag, 14 Uhr, zum Rückrundenstart den noch ungeschlagenen Tabellenführer VfR Aalen. Doch am Donnerstag war die Austragung der Partie wegen einer Schneedecke auf dem Rasen des Einbollenstadions gefährdet. Falls doch gespielt werden kann, erhofft sich der Denzlinger Trainer Marco Dufner, „dass wir eine David-gegen-Goliath-Mentalität entwickeln“. Ex-Zweitligist Aalen ist haushoher Favorit beim Tabellenletzten, der auf Torhüter Oliver Gümpel (Handbruch), Nicolas Garcia Stein (Mandelentzündung) verzichten muss. Die suspendierten Yannick Lawson und Anes Vrazalica gehören weiterhin nicht zum Kader der ersten Mannschaft.

Die neue Stärke des FC 08 Villingen ist nicht nur an den Punkten und Leistungen zu erkennen, nein, sie steht auch Steffen Breinlinger förmlich ins Gesicht geschrieben. Vor einigen Wochen noch wirkte der Nullacht-Trainer bisweilen geknickt, auch wenn er vom Naturell her nicht zu den Verzagten gehört. Das alles war einmal. Mit drei Siegen und einem Remis aus den vergangenen vier Partien haben sich die Villinger bis auf Platz sechs gespielt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.