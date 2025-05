Der FC 08 Villingen II verlor das Heimspiel

Die Gäste nahmen, unterstützt von 200 mitgereisten Fans, sofort das Heft in die Hand. Jonas Meiser brachte Reutlingen in der 14. Spielminute mit einem Schuss aus 18 Meter in Front. In der 19. Minute köpfte Marco Gaiser, nach einem Eckball von Meiser zum 2:0 ein. Dann hatte Torjäger Konstantions Markopoulos sein Visier richtig eingestellt, traf aus 20 Meter mit links platziert ins lange Eck. Villingen blieb in der ersten Halbzeit ohne Torschuss. Immerhin, nach dem Seitenwechsel kam Yannick Spät mal zum Abschluss, brachte den Ball aber nicht an SSV-Keeper Marcel Binanzer vorbei. Besser machte es Markopoulos, der sein zweites Tor am Nachmittag bejubeln konnte (60.). Die Reutlinger, die den Klassenerhalt nun sicher haben, schaukelten die Partie nach Hause und feierten anschließend mit ihren Fans. „Das war gar nichts von uns, da hat bei einigen Spielern die Einstellung gefehlt“, sagte Nullacht-II-Coach Daniel Miletic nach der Partie.