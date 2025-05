Der FC 08 Villingen II hält nur eine Halbzeit mit

Die Villinger-Reserve musste nach ihrem 2:1-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Leinfelden-Echterdingen nun wieder eine Pleite hinnehmen und wird die Rote Laterne wohl kaum mehr abgeben können. Immerhin, die erste Halbzeit im Stadion an der Waldstraße in Bietigheim-Bissingen verlief recht ausgeglichen. Das Ligaschlusslicht hielt gut mit. Es fielen jedoch keine Tore. Gleich nach dem Seitenwechsel gingen die Gastgeber durch Lukas Böhm in Front (47.). Nach einer Stunde Spielzeit bekam Bietigheim-Bissingen einen von Peter Bächle verursachten Foulelfmeter zugesprochen. Den verwandelte Nikolaos Dobros gegen Torwart David Elias Kercek. Drei Zeigerumdrehungen weiter stellte Alexander Götz auf 3:0.

Yunus Kulu ließ mit seinem Treffer nach Vorarbeit von David Miletic in der 68. Minute Villingen noch einmal hoffen. Doch die Gäste verpassten den direkten Anschluss. Die Schwarz-Weißen machten auf, und Adonis Krasniqi traf in der 89. Spielminute nach einem schönen Spielzug zum Endstand. "Hätten wir die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit nicht verschlafen, dann wäre hier einiges möglich gewesen", ärgerte sich Nullacht-Trainer Daniel Mieltic. Der FC 08 Villingen II empfängt am Sonntag, 18. Mai, den SSV Reutlingen.