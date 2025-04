Der FC 08 Villingen II gastiert in der Oberliga beim FC Zuzenhausen

Die Villinger-Reserve schrammte am Ostersonntag nur knapp an einer Sensation vorbei. Sie führte gegen Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach nach einem Tor von Yannick Spät lange mit 1:0, um dann doch noch unglücklich mit 1:2 zu verlieren. Trainer Daniel Miletic: „Wir haben gegen Sonnenhof Großaspach und auch davor in Balingen sehr gute Spiele abgeliefert. Das war schon eine Riesensteigerung, diesen Schwung wollen wir mitnehmen.“ Personell sieht es bei Villingen II auch wieder besser aus, Peter Bächle und Luis Seemann sind wieder an Bord. Ralf Hellmer und Frederick Bruno hätten die Kommunikation mit der Vereinsspitze und dem Trainer der ersten Mannschaften Steffen Breinlinger aufgenommen. Miletic hatte sich beklagt, speziell gegen Großaspach zu wenig personelle Unterstützung von spielberechtigten Akteuren aus dem Regionalligakader erhalten zu haben. „Ich gehe davon aus, dass dies künftig besser klappt“, so Miletic. Auch jetzt sind Einsätze aus dem Regionalligakader der Schwarz-Weißen denkbar, da die Erste bereits am am Freitag den FSV Frankfurt empfängt.