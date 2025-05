Der FC 08 Villingen II gastiert beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Die Mannschaft von Trainer Haris Krak hat den Klassenerhalt also noch nicht ganz sicher, benötigt noch ein paar Zähler. Die will Bietigheim-Bissingen nun gegen Villingen II einfahren. Allerdings fahren die Schwarz-Weißen mit Rückenwind an die Enz, nach 17 Niederlagen in Folge konnte die Nullachter einen 2:1-Heimsieg gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen landen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Miletic ist mit zwölf Punkten aus 30 Spielen zwar weiterhin 18. und Letzter der Rückstand auf Leinfelden-Echterdingen beträgt aber nur noch drei Zähler. Miletic: „Der Sieg war schön und hat uns gut getan. Wir wollen darauf aufbauen und auch jetzt in Bietigheim-Bissingen eine gute Leistung abliefern.“ Felix Zeiser erhielt gegen Leinfelden-Echterdingen einen Schlag auf den Fußknöchel, hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen. In der Hinrunde siegte Bietigheim-Bissingen mit 5:1. Unterdessen hat der 20-jährige Mittelfeldspieler Noah Kälble für die kommende Saison beim FC 08 Villingen II verlängert. Trainersohn David Miletic verlässt hingegen die Schwarz-Weißen, schließt sich dem württembergischen Landesligisten BSV 07 Schwenningen an. Coach Miletic trainiert in der kommenden Saison den FC Königsfeld. Die Villinger-Reserve wird dann von Ralf Hellmer als Cheftrainer betreut.