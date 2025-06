Der FC 08 Villingen geht mit hohen Ansprüchen in die neue Saison

Die Nullachter wollen als Regionalligaabsteiger in der Oberliga vorne mitspielen.

Die Nullachter haben ihre fünfwöchige Saisonvorbereitung aufgenommen. Lediglich Kapitän Nico Tadic und Fabio Liserra fehlten noch urlaubsbedingt. "Wir wollen bis zum ersten Spieltag möglichst an unser Spitzenniveau herankommen", sagt Coach Steffen Breinlinger. Viermal in der Woche bittet er seine Mannen zum Training, dazu kommen die Testspiele. "Wir möchten unsere besondere Art des Fußballs spielen. Das heißt, wir spielen zielstrebig, ehrlich, mental stark und athletisch." Breinlinger weiter: "Wir haben ein qualitativ hochwertiges und ambitioniertes Team. Auch der Verein ist ambitioniert. Wir wollen unsere Qualität durchsetzen und in der Oberliga eine gute Rolle spielen.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.