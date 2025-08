Der FC 08 Villingen dreht das Spiel gegen den SSV Reutlingen

Der Regionalliga-Absteiger präsentierte sich in den ersten 45 Minuten fahrig und unkonzentriert. Die Villinger Abwehr war löchrig wie ein Schweizer Käse. Riccardo Gorgoglione markierte nach elf Minuten – allerdings aus abseitsverdächtiger Position – das 1:0 für den Gast. Danach spielte Fabio Liserra einen kapitalen Fehlpass, doch Leander Vochatzer traf nur den Pfosten des von Andrea Hoxha gehüteten Nullacht-Kastens. In der 21. Minute markierte Konstantinos Markopoulos das 2:0. In der 33. Minute sah jedoch Sladan Puseljic nach einem Foul an Nico Tadic als letzter Mann die Rote Karte. Den fälligen Freistoß an der Strafraumkante vergab Marcel Sökler. Der gebürtige Rottweiler Vochatzer, der einst in der Villinger Jugend kickte, vermochte hingegen in Unterzahl einen Abwehrfehler der Schwarz-Weißen in das 3:0 umzumünzen (38.).