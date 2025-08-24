Der FC 08 Villingen belohnt sich dank einer guten Leistung

Die Villinger schafften in ihrem ersten Auswärtsspiel in der Oberliga ein Remis in Pforzheim. Die Frühphase der ersten Halbzeit verlief ziemlich ausgeglichen. Es spielte sich viel im Mittelfeld ab, Torchancen gab es nur wenige. Dann wurde Pforzheim griffiger. Cemal Durmus jagte das Leder über den von Andrea Hoxha gehüteten Villinger Kasten. Danach fiel nicht unverdient das 1:0. Die Gäste hatten einen Ballverlust im Mittelfeld, Noah Lulic bedankte sich und lochte erfolgreich ein. Nun kamen aber auch die Villinger zu zwei guten Möglichkeiten, doch unter anderem Jonas Busam scheiterte an Torwart Sven Altmann. Ein Schuss von Christian Derflinger ging knapp am Pforzheimer Kasten vorbei. Altmann musste dann auch noch gegen Gian-Luca Feißt retten.

FC 08 Villingen: Hoxha, Krieger (76. Albrecht), Busam, Pintidis, Derflinger, Pfeifhofer (94. Rudy), Sökler, Cristilli (83. Yannick Spät), Liserra, Feißt (46. Müller), Rinaldi (Jonathan Spät). Tore: 1:0 Lulic (26.), 1:1 Yannick Spät (85.). SR: Patrick Mattern. ZS: 402.