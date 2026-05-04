Beim Klärungsversuch traf der SV Unteralpfen ins eigene Tor – zur Freude des FC 08 Bad Säckingen. | Symbolfoto: Patrick Seeger

In der Oststaffel musste der FC Bergalingen im Heimspiel gegen den SV Rheintal mit 1:4 die Segel streichen. „Wir waren in der ersten halben Stunde nicht auf dem Platz“, berichtete Trainer Matthias Hertweck. „Rheintal war giftiger, präsenter und ist durch drei wunderschöne Weitschusstore auf 3:0 davongezogen.“ In der Folge habe seine Mannschaft begonnen, sich zu wehren und verkürzte durch Marvin Sandmann. Nils Vogt scheiterte mehrfach am starken Gästekeeper Dominik Miller, der zuletzt auch einen Strafstoß von Tim Schmid parierte. „Wenn wir das Spiel gegen Erzingen am Donnerstag so gestalten wie die letzten sechzig Minuten gegen Rheintal, könnten wir für Spannung im Meisterschaftsrennen sorgen“, fand Hertweck.

Weiterlesen: Der FC 08 Bad Säckingen erzwingt das Glück des Eigentors (BZ-Plus)