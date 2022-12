Der Favorit wankte, fiel aber nicht Der Spitzenreiter SG Benrath-Hassels rettete in den Schlussminuten einen Punkt.

Obwohl ihr am Grünen Tisch zwischenzeitlich sieben Punkte abgezogen worden waren, geht die Mannschaft von Nermin Ramic so mit einem satten Fünf-Punkte-Polster auf Verfolger CfR Links in die Winterpause. „Natürlich sind wir sehr zufrieden mit diesem Zwischenstand. Die Mannschaft hat sich von den Punktabzügen nicht verunsichern lassen, sondern in den letzten Wochen die richtige Antwort darauf gegeben“, meinte Ramic. In Oberbilk hatte sein Team zum Jahresabschluss nicht nur mit einem giftigen Gegner sondern auch mit schwierigen Platzverhältnissen zu kämpfen. Auf dem rutschigen Geläuf hatte der Primus Probleme, sein gepflegtes Kombinationsspiel aufzuziehen. Auf der anderen Seite verteidigte der gastgebende SVO kompakt und lauerte auf Umschaltmomente wie vor dem 1:0. Nach einem Ballgewinn ging es schnell in Richtung des Benrather Tores. Letztlich war es der aus der Zweiten nach oben gezogene Justin Sokoliß, der die Flanke von Henrik Boßmann zum 1:0 verwertete (53.). Der Favorit wankte, aber er fiel nicht. Während sich die Platzherren mit der Führung im Rücken einigelten, nahm der Druck der Gäste zu. Trotz einiger Gelegenheiten aus dem Spiel heraus brauchten sie einen Foulelfmeter,um ihren Nimbus zu wahren. Oberbilks Trainer Daniel Thissen war trotz des späten Gegentores zufrieden mit der Punkteteilung. „Meine Mannschaft hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben das eigene Tor nach dem 1:0 mit Mann und Maus verteidigt. Dass wir am Ende noch einen Strafstoß gegen uns gepfiffen bekommen, war schade“, sagte der 34-Jährige nach Spielschluss.

CfR verliert

Wieder kein Kapital aus den Punktverlusten des Tabellenführers schlagen konnte der CfR Links, der im Verfolgerduell beim Tabellendritten Tusa 06 mit 2:3 den Kürzeren zog und nach dem fünften Spiel in Serie ohne Sieg weiter an Boden auf Platz eins verlor. Die Entscheidung in diesem Spitzenspiel fiel erst in der letzten Minute. Umjubelter Akteur auf dem Sportplatz an der Fleher Straße war Sinan Korkmaz. Tusas Torjäger, der auch schon das 1:0 markiert hatte (28.) bescherte den Flehern mit seinem 16. Saisontor drei Punkte. „Das war ein verdienter Sieg, denn wir hatten die bessere Spielanlage“, sagte Tusas Trainer Jürgen Jankowski, dessen Team nun nur noch vier Zähler Rückstand auf den CfR Links aufweist. Auf Seitend er Heerdter, die nach einem Eigentor (32.) und einem Treffer von Sana Saidykhan (42.) zwischenzeitlich mit 2:1 führten, dürfte man froh sein, nun Pause zu haben.

Weiteres Spiel: ASV Tiefenbroich - FC Büderich II 5:1. Tore: Eigentor Henkel, Kunda, Bormann, Aslangiray, Kohmann (ASV); Lüstraeten (FCB) .