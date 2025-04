Der Favorit tut sich schwer – Erlösender Treffer kurz vor Schluss

Eine Partie, in der Spieler aus fünf Vereinen aufeinandertreffen gibt es auch nicht alle Tage. Das Heimspiel des TSV Burggen/Bernbeuren in der Kreisklasse 4 gegen die SG Schönach, dem Zusammenschluss der Klubs aus Schwabbruck, Schwabsoien und Ingenried, sorgte für diese ungewöhnliche Konstellation, das zugleich das Duell eines Aufstiegs- gegen einen Abstiegskandidaten war. Der TSV als Tabellenzweiter wurde dabei seiner Favoritenrolle mit einem 2:0 (0:0)-Erfolg letztlich auch gerecht.

Kein Grund für Kritik

„Wir haben wenig zugelassen, aber leider auch wenig aus unseren paar Chancen gemacht“, ergänzte Eiband. „Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz und haben das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute beherrscht“, gab es auch für Hindelang keinen Grund für Kritik an seiner Elf, die sich gegenüber den zwei schwächeren Spielen zuletzt deutlich verbessert präsentierte.

Die Partie vor 150 Zuschauern in Burggen begann sehr munter. Stefan Kelz (13.) und Markus Baur (21.) vergaben Großchancen der Gastgeber zur Führung. Aber auch Schönach kam durch Dominik Schreiber zu einer guten Möglichkeit (23.). Danach verflachte die Partie. Bis zur Pause gab es nur noch eine gefährliche Aktion, als Schönachs Jakob Hartmann eine gute Ablage per Hackentrick in aussichtsreicher Position nicht verarbeiten konnte (38.).

Derby ohne große Höhepunkte

Erst nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel munterer. Baur für die Gastgeber (50.) und auf der Gegenseite Lukas Frieß (56.) versuchten es vergeblich mit Distanzschüssen. In der Folge plätscherte das wenig aufregende Derby ohne Höhepunkte dahin, bis TSV-Kapitän Martin Schmölz einen langen Ball auf Jäger schlug. Den Schuss des Stürmers lenkte SG-Keeper Marco Janßen mit einer starken Parade noch an den Pfosten.

Jäger kam aber an den Abpraller und der zweite Versuch fand über den angeschossenen David Bauch den Weg zum 1:0 in den Schönacher Kasten (38.). „Ein Slapstick-Tor“, befand Eiband. Ein Standard sorgte in der Schlussphase schließlich für die Entscheidung. Simon Hofmanns Freistoßflanke köpfte Robert Harsch unbedrängt zum 2:0 ein (82.).