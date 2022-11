Der Favorit setzt sich am Ende durch...

In einer ausgeglichenen Kreisligapartie war kein Leistungsunterschied zu erkennen. David Kubiczek brachte den TSV nach mustergültigem Spielzug in der 10. Minute in Führung. Der TSV präsentierte kompakt und gut organisiert. Etwas glücklich, weil abgefälscht, kam der Gast aus Dossenheim durch Zetsche zum Ausgleich (31.). Mit Beginn der zweiten Hälfte nutzte der Favorit gleich die erste Tormöglichkeit durch Kohl (51.) zum 1:2. Die Partie blieb ausgeglichen, doch der TSV nutzte auch die besten Möglichkeiten nicht zum Ausgleich. In der 87. Minute machte der FC Dossenheim mit großer Mithilfe des TSV den Deckel auf die Partie. Erneut Zetsche besiegtelte die Rettigheimer Niederlage nach einem Fehler im Spielaufbau mit dem 1:3 endgültig.