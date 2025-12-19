Der Favorit in der Verfolgerrolle

Zur Winterpause steht die Mannschaft auf Platz zwei, mit 35 Punkten aus 16 Spielen sowie der besten Offensive und Defensive der Liga. Trainer Markus Stupp zeigt sich dennoch nicht restlos zufrieden: „Im Sommer hätte ich Platz zwei blind unterschrieben. So, wie es jetzt gelaufen ist, nicht mehr.“

Eine dreiwöchige Schwächephase im November kostete den BVW den möglichen Platz an der Sonne. Nach der ersten Saisonniederlage gegen Tabellenführer Grefrath folgten weitere Pleiten gegen Glehn und die DJK Novesia – beide ebenfalls Teil der Verfolgergruppe.

Unbestritten ist die offensive Wucht des BV Wevelinghoven: Mit 56 Treffern stellt er den ligaweit stärksten Angriff – und mit nur 18 Gegentoren gleichzeitig die stabilste Defensive. Bis in den Spätherbst hinein punktete die Mannschaft äußerst konstant und setzte sich früh in der Spitzengruppe fest. Bis zum Duell gegen Grefrath blieb die Mannschaft ungeschlagen mit einer starken Serie.

Das lief schlecht

In den Top-Spielen ließ Wevelinghoven zu viele Chancen liegen. „Wir haben mit 56 Treffern die beste Offensive der Liga – aber in den entscheidenden Spielen hat es nicht geklappt“, sagt Stupp. Zu schaffen machten dem Team zudem die Wochen, in denen mehrere Offensivkräfte gleichzeitig fehlten. „Wir hatten eine Phase, in der wir nominell nur einen Stürmer hatten – und das hat man dann auch gemerkt“, so der Coach.

Zum Personal

Personell sieht es zur Winterpause viel besser aus. Abgesehen vom Langzeitverletzten Joel Trotzki ist der komplette Kader fit und Wechsel sind nicht geplant. Zudem verstärkt sich Wevelinghoven zur Rückrunde mit Jeremy Franklin Müller aus Kapellen. „Den hatten wir schon länger auf der Liste, jetzt kommt er sechs Monate später“, so Stupp. Bis zum 18. Januar hat die Mannschaft trainingsfrei, zwei Hallenturniere stehen an, bevor die intensive Vorbereitung beginnt.

Ausblick

Das Ziel für den zweiten Teil der Saison ist klar: „Wir geben alles dafür, um den zweiten Platz zu halten.“ Und der Plan dafür ist simpel: „Es sind noch 14 Spiele. Wenn wir alle 14 gewinnen, sind wir auf jeden Fall durch“, sagt er. Auf Patzer der Konkurenz zu hoffen, ist nicht sein Ding: „Was die anderen Mannschaften machen, können wir nicht beeinflussen. Was wir machen, schon. Deswegen schauen wir nur auf uns. Wenn wir abliefern, ist egal, was die anderen machen.“

Weil Platz zwei ebenfalls für den Aufstieg reicht, wäre er damit am Saisonende auch zufrieden. Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf Grefrath, groß, aber nicht uneinholbar. „Wer da oben steht mit so einer Leistung, steht da auch zu Recht. Wir wünschen niemandem einen Einbruch“, sagt er. „Aber alle Mannschaften dahinter hatten schon eine Schwächephase – es bleibt also spannend in der Rückrunde.“ Nicht nur nach oben, sondern auch nach unten bleibt es spannend: Büttgen hat ebenso viele Zähler auf dem Konto wie Wevelinghoven, die Novesia und Vorst einen weniger. „Das sind alles Mannschaften mit Potenzial, die ich auch vor der Saison schon stark eingeschätzt habe. Da ist noch keiner durch.“ Die Rückrunde verspricht damit einen engen Vier- bis Fünfkampf – und mittendrin der BV Wevelinghoven, der den Aufstieg im Visier hat.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: