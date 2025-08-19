Der Favorit feiert ein Schützenfest

Experten hatten im Vorfeld für das Duell des ASV Habach gegen Peißenberg ein deutliches Ergebnis vorausgesagt – sie sollten recht behalten. Spannung kam in diesem Landkreisduell nie auf.

Der ASV Habach hat am gestrigen Abend auf eigenem Platz gegen einen abermals weitgehend ungefährlichen TSV Peißenberg wenig Zugeständnisse gemacht. Die Elf von Michael Schmid verabschiedet sich mit einem 5:0 (2:0)-Erfolg ohne jeden Wackler mit dem zweiten Saisonsieg in die auf diverse Spielverlegungen fußende zweite Sommerpause. Mit Blick auf die Gäste verfestigt sich indes der Verdacht, dass der Verbleib in der Kreisliga 1 zur kolossalen Herausforderung werden könnte.

Eine kurze Rückschau: Vor zwei Jahren obsiegten die Habacher in gleicher Paarung mit 6:2. Am Ende der Saison stand der Aufstieg in die Bezirksliga. Die Peißenberger retteten sich einige Tage später mit Ach und Krach in der Relegation in eine weitere Kreisliga-Saison. Ein Szenario, das sich zumindest strukturell wiederholen könnte. Klar scheint jetzt schon: Den Spitzenteams dieser Spielklasse wird der TSV nur selten das Wasser reichen können.

Habach gelingt Tor mit dem ersten Angriff

„Habach ist aktuell vielleicht nicht der Gradmesser“, versuchte sich TSV-Trainer Fritz Stögbauer in einer Erklärung. „Da kriegt man mal eine Packung, aber wir müssen auch das eine oder andere verhindern.“ Primär zielte der TSV-Coach auf das Habacher Führungstor ab, das den ersten Angriff der Partie abrundete. Ein Eckball segelte ohne Körperkontakt hinüber an den zweiten Pfosten, wo sich Philipp Puchner über eine Beinlänge an Gestaltungsraum freute. „Der Ball darf nie durch den Fünfer durchgehen“, monierte Stögbauer.

Habachs Baumgartner muss verletzt raus, Zeitstrafe für Peißenberger

Gut zehn Minuten später nahm Tobias Habersetzer einen öffnenden Diagonalball an, legte ihn zur Mitte auf Severin Annaberger, der nach einem flinken Haken flach im Fallen zum 2:0 traf. Georg Off verpasste den dritten Streich, als sich Lukas Hartmann beim klärenden Kopfball verschätzte. Für Spannung auf der Gegenseite sorgte allein Tormann Simon Kirnberger, als er Hartmann anschoss, der Ball aber ins Toraus trudelte. Mit Maximilian Hohenadel wäre derweil fast der nächste TSV-Kicker vom Platz geflogen. Eine Attacke im Mittelkreis von hinten an Maximilian Baumgartner bedeutete das Aus für den ASV-Kapitän und für den Sünder eine zehnminütige Zwangspause. Einmal noch schrammte Hannes Kunterweit knapp an einer Hereingabe vorbei, damit aber war der Peißenberger Offensivvortrag vollständig.

Auch nach der Pause hat Habach alles im Griff

Nach dem Seitenwechsel zelebrierte der ASV ein Musterbeispiel an Spielkontrolle. „Du bekommst relativ zeitnah das dritte Tor. Da kann ich verstehen, dass die Jungs etwas demoralisiert sind“, zeigte Stögbauer Verständnis für die schwierige Situation. Florian Neuschl umspielte Keeper Valentin Resch und schob ein. Durim Glocaj (Vorlage Manuel Diemb) und eben Diemb nach Freistoß von Habersetzer erledigten den Rest zur vollen Zufriedenheit des Trainers. „Der Start spielt uns natürlich in die Karten“, betonte Schmid. Im zweiten Abschnitt habe man gesehen, dass die Gäste „gar nicht mehr in einen Zweikampf kommen, wenn wir den Ball laufen lassen – da haben wir das Spiel schon dominiert.“ Zweiter großer Unterschied war die üppig besetzte Wechselbank des ASV. Von Qualitätsverlust keine Spur. „Das haben wir schon gut gemacht“, so Schmid.