Der Favorit befindet sich im Soll Kreisklasse B1 Sinsheim +++ Der TSV Dühren ist unaufhaltsam Richtung Meisterschaft unterwegs +++ Eine Halbzeitbilanz

Die Hälfte ist absolviert und die Kreisklasse B1 steuert auf einen souveränen Meister zu. In unserer Halbzeitbilanz sprechen wir verschiedene Punkte an und wagen einen Ausblick auf 2023.

Unschlagbar

Als Topfavorit gestartet, hat der TSV Dühren bislang sämtliche Erwartungen erfüllt. 44 von 48 möglichen Punkten sind die beeindruckende Ausbeute zur Winterpause, der Spitzenreiter ist nach 16 Partien immer noch ungeschlagen. Das hat kein anderes Team im Sinsheimer Fußballkreis geschafft.

"Die fünf Punkte Vorsprung auf Sinsheim sind schon einmal sehr gut", sagte Marvin Ziegler nach dem 4:0 im direkten Duell mit dem SV Ende November. Dieser Sieg könnte am Saisonende als Meisterstück herhalten. Vorher muss die Ziegler/Unser-Truppe aber noch eine Rückrunde bestehen, in der jede Mannschaft das Ziel haben wird, dem großen Favoriten ein Bein zu stellen.

Fast tadellose Verfolger

Eine Niederlage, wenig überraschend gegen den TSV Dühren (0:4), gab es für den SV Sinsheim. Ansonsten spielen die Kreisstädter eine herausragende Runde und haben zusammen mit Dühren die wenigsten Gegentreffer kassiert (16). Auch wenn der Rückstand nur ganz schwer aufzuholen ist, der SV kann es mit einer starken Rückrunde schaffen. Dafür wird ziemlich sicher ein Sieg am letzten Spieltag nötig sein. Wie es der Spielplan will, ist dann das große Finale gegen Dühren möglich.

"Mit uns hat vor Rundenbeginn niemand gerechnet, wir wussten aber, wo es anzusetzen galt und das haben wir in der Vorbereitung gezielt getan", sagt Detlef Liehs, der den SV Grombach zusammen mit Alexander Breunig und Daniel Fröschle coacht. Als Dritter gehört der SV zum Spitzentrio und ist nicht chancenlos in Sachen Aufstiegskampf. Ohne die Niederlage in Eichelberg (0:2) am letzten Spieltag vor der Winterpause wäre er sogar Zweiter.

Best of the Rest

Hinter den Top drei hat sich der SV Fortuna Bargen am besten in Position gebracht. Dieses Ergebnis liegt im Rahmen des Saisonziels, das Marcel Neuberth folgendermaßen zitierte: "Wir wollen unseren vierten Platz aus der Vorsaison verbessern und oben dabei sein. Unsere junge Mannschaft bringt den Hunger dafür auf und dann schauen wir mal, für was es reicht."

Gegen schlechter platzierte Teams punkteten die Bargener bis auf eine Ausnahme gegen Siegelsbach (0:2) konstant. Das Problem liegt in den Topspielen: In den vier ausgetragenen Duellen mit den Top drei gab es lediglich einen Punkt beim 3:3 am ersten Spieltag in Sinsheim.

Zu früh

Schon jetzt hat der SV Ehrstädt neun Punkte mehr als zum Ende der Spielzeit 2021/22. Julian und Daniel Keitel haben den Sinsheimer Stadtteil-Klub in die Spur gebracht. Der langfristig angelegte Plan ihren Heimatverein in die Spitzensphären der Kreisklasse B1 zu hieven, trägt erste Früchte. Für den ganz großen Wurf ist es diese Runde zu früh, die Entwicklung zeigt aber in die richtige Richtung.

Torjäger