 2026-04-03T19:57:16.526Z

FuPa Portrait

Der Fan des kleinen und großen Balls 

Kreisliga A 9: Raimo Wöhl spielt mit 30 Jahren seine vielleicht beste Saison, trifft regelmäßig für die SG Neumagen/Leiwen und bereitet viele Treffer vor. Parallel ist er noch in einer anderen Sportart aktiv und hat in den kommenden Wochen auch dort viel vor.

von Lutz Schinköth · 04.04.2026, 06:30 Uhr · 0 Leser
Technisch stark und torgefährlich: Raimo Wöhl.
Technisch stark und torgefährlich: Raimo Wöhl. – Foto: Sebastian Schwarz

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Raimo Wöhl
Raimo Wöhl

Raimo Wöhl hat sich zum torgefährlichsten offensiven Mittelfeldspieler beim A9-Ligavierten SG Neumagen/Leiwen entwickelt. Waren es im Vorjahr noch elf Treffer in 20 Spielen, war er in dieser Saison bislang bereits ebenso häufig erfolgreich. In der internen Torschützenliste rangiert er noch vor Nils Hasenstab (sieben Treffer) auf Platz eins.

Als Stürmer sieht sich der in Traben-Trarbach geborene und in Bekond lebende Fußballer aber nicht. „Meine Positionen sind im zentralen Mittelfeld, auf der Zehn, der Acht, auch schon mal auf der Sechs, doch dort eher selten“, berichtet Wöhl, der bereits in der vierten Saison für die Vereinigten aus Neumagen-Dhron, Leiwen, Köwerich und Trittenheim spielt. Er selbst schätzt sich so ein: „Stärken sehe ich im läuferischen Bereich, in der Ballkontrolle und in präzisen Pässen. Ich bin flexibel einsetzbar, ein ausgesprochener Rechtsfuß und habe ein Auge für den besser postierten Mitspieler.“

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