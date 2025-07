Wetzlars Schiedsrichterobmann Moritz Mohr sieht vom Hessisschen Fußball-Verband die Rote Karte. So geht es jetzt im Fußballkreis weiter. (Symbolbild) © dpa

Der Fall Moritz Mohr: So geht es im Fußballkreis weiter Teaser Kreis Wetzlar: +++ Die Absetzung von Moritz Mohr als Wetzlarer Schiri-Chef schlägt hohe Wellen. Wie geht es weiter? Was passiert im Schiedsrichter-Ausschuss? Und was heißt das für den Spielbetrieb? +++

Wetzlar. Was zunächst wie ein freiwilliger Rückzug klang, entpuppte sich binnen weniger Stunden als offizieller Rauswurf: Der Hessische Fußball-Verband (HFV) hat Moritz Mohr seines Amtes als Schiedsrichterobmann des Fußballkreises Wetzlar mit sofortiger Wirkung enthoben. Außerdem sperrte der HFV den Wetzlarer für alle Verbandsfunktionen bis zum 27. Juni 2027.