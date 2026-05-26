Der Fall eines Giganten

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Es gibt Niederlagen, die schmerzen. Und es gibt Niederlagen, die einen Verein verändern. Als Felix Zwayer am Montagabend in Paderborn nach 120 Minuten ein letztes Mal zur Pfeife griff, war beim VfL Wolfsburg nichts mehr wie zuvor. Keine Hoffnung mehr. Keine Rechenmodelle mehr. Keine Rettung mehr.

„Die Enttäuschung ist unglaublich groß“, sagte Aufsichtsratsmitglied Diego Benaglio nach Spielende. „Es fällt schwer, die richtigen Worte zu finden.“ Worte, die an diesem Abend ohnehin kaum ausreichten. Dafür war die Endgültigkeit zu groß. „Diese Endgültigkeit zu spüren, tut weh.“

Nach 29 Jahren Bundesliga endet die längste zusammenhängende Erstliga-Zeit der Vereinsgeschichte. Der SC Paderborn 07 gewann das Relegationsrückspiel mit 2:1 nach Verlängerung – und schickte Wolfsburg in die Zweitklassigkeit. Zum ersten Mal seit dem Aufstieg 1997. Ein Satz, der in Wolfsburg nur schwer greifbar wirkt.

Der entscheidende Moment folgte wenig später – und er veränderte die Statik der gesamten Partie. Joakim Maehle sah bereits nach 14 Minuten Gelb-Rot. Wolfsburg musste den Großteil eines der wichtigsten Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte in Unterzahl bestreiten.

Dabei hatte der Abend für die Grün-Weißen perfekt begonnen. Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, als Dzenan Pejcinovic den Ball zur Wolfsburger Führung im Netz unterbrachte. Früher hätte ein solches Tor Euphorie ausgelöst. Diesmal wirkte es eher wie ein kurzer Lichtstrahl in einem ohnehin düsteren Frühjahr.

„Natürlich stellt sich die Frage, wie das Spiel verlaufen wäre, wenn beide Mannschaften über die komplette Distanz mit elf Spielern auf dem Platz gewesen wären“, sagte Dieter Hecking später. Zwischen den Zeilen schwang Kritik mit. „Da hätten wir uns in der ersten Szene vom Schiedsrichter mehr Fingerspitzengefühl in so einem wichtigen Spiel gewünscht.“

Doch Wolfsburg verlor nicht allein an diesem Abend die Bundesliga. Das wusste auch Hecking. „Ein Abstieg tut immer weh und ist immer enttäuschend.“

Paderborn nutzt die Überzahl konsequent

Die Gastgeber erhöhten mit jedem weiteren Spielabschnitt den Druck. Filip Bilbija sorgte noch vor der Pause für den Ausgleich (38.). Wolfsburg kämpfte, verteidigte, stemmte sich gegen das Unvermeidliche. Lauf um Lauf. Zweikampf um Zweikampf.

Doch mit fortschreitender Spielzeit schwanden die Kräfte. Als Laurin Curda in der Verlängerung zum 2:1 traf (100.), brach die letzte Wolfsburger Hoffnung zusammen.

Hecking, der vor wenigen Wochen übernommen hatte und dem Team zumindest wieder Stabilität und Geschlossenheit gegeben hatte, sprach anschließend von „vielen positiven Entwicklungen“. Doch sein Fazit fiel klar aus: „Trotz vieler positiver Entwicklungen steht am Ende der Abstieg – und das ist die entscheidende Tatsache.“

Das Ende einer Bundesliga-Ära

1997 war Wolfsburg aufgestiegen. Es folgten internationale Nächte, große Namen, die Meisterschaft 2009, Pokalsieg, Champions League. Spieler aus aller Welt trugen das grün-weiße Trikot. Der Klub etablierte sich dauerhaft in der Bundesliga.

Nun endet dieses Kapitel. Nicht durch einen einzelnen Abend. Nicht durch eine einzelne Entscheidung. Sondern durch eine Saison voller Fehler, verpasster Chancen und verlorener Punkte.

„Wenn wir keine Fehler gemacht hätten, wären wir nicht in diese Situation gekommen“, sagte Benaglio. „Am Ende müssen wir diese bittere Realität annehmen.“

Genau das wird nun die größte Aufgabe in Wolfsburg sein: Akzeptieren. Aufarbeiten. Neu anfangen.

Denn nach 29 Jahren Bundesliga beginnt für den VfL eine neue Realität. Eine, die sich am Montagabend in Paderborn endgültig nicht mehr verhindern ließ.

SC Paderborn 07 – VfL Wolfsburg 2:1 n.V.

SC Paderborn 07: Dennis Seimen, Mattes Hansen, Calvin Brackelmann (74. Felix Götze), Tjark Scheller, Sebastian Klaas (69. Steffen Tigges), Laurin Curda, Filip Bilbija, Santiago Castaneda, Ruben Müller (74. Niklas Mohr), Mika Baur (100. Nick Bätzner), Stefano Marino (69. Sven Michel) - Co-Trainer: Uwe Hünemeier - Trainer: Ralf Kettemann - Co-Trainer: Pit Reimers

VfL Wolfsburg: Kamil Grabara, Konstantinos Koulierakis, Denis Vavro (106. Mohamed Amoura), Jeanuel Belocian, Joakim Maehle, Vini Souza, Christian Eriksen, Saël Kumbedi (106. Kento Shiogai), Mattias Svanberg (80. Kevin Paredes), Adam Daghim (98. Jonas Wind), Dzenan Pejcinovic (98. Jesper Lindström) - Co-Trainer: Julian Klamt - Co-Trainer: Sascha Simon - Co-Trainer: Koen Stam - Trainer: Dieter Hecking - Co-Trainer: Tristan Berghuis - Co-Trainer: Tobias Holm - Co-Trainer: Martin Raschick - Co-Trainer: David Neugebauer

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin) - Zuschauer: 15000

Tore: 0:1 Dzenan Pejcinovic (3.), 1:1 Filip Bilbija (38.), 2:1 Laurin Curda (100.)

Gelb-Rot: Joakim Maehle (14./VfL Wolfsburg/Foul)