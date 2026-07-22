Der Fahrstuhl ist zurück: Landsberied steigt ab – vier Aufstiege, vier Abstiege in zwölf Jahren

Der FC Landsberied (in Schwarz) im Spiel gegen den gautinger SC (in Weiß). – Foto: Hans Kürzl

Der FC Landsberied ist wieder in die A-Klasse abgestiegen. In den letzten sechs Spielen holte die Mannschaft keinen einzigen Punkt mehr.

Zwei erfolgreiche Relegationen nacheinander hatten beim FC Landsberied Hoffnungen geweckt. 2024 war der Aufstieg in die Kreisklasse gelungen, 2025 der erstmalige Klassenerhalt in der höheren Liga. „Wir waren zuversichtlich, dass wir das Ding mit der Kreisklasse noch einmal hinbekommen. Vielleicht sogar ohne Relegation“, beschreibt FCL-Fußballchef Alexander Schilling die Stimmung im Verein vor der vergangenen Saison. Auch, weil der Kader weitgehend zusammenblieb. Am Ende reichte es nicht einmal für die Hoffnungsrunde. In der Bilanz der vergangenen zwölf Jahre stehen nun vier Aufstiege in die Kreisklasse und vier Abstiege in die A-Klasse.

Guter Start in die Saison

Dabei hatte sich der Start in die Saison 2025/26 ordentlich angelassen. Zwei Siege aus den ersten drei Spielen nährten die Hoffnung, sich in ruhigerem Fahrwasser bewegen zu können. Diesen Lauf konnten die Landsberieder zwar nicht halten, der Kontakt zum rettenden Ufer blieb zunächst aber eng. Mit Beginn der Frühjahrsrunde riss er dann immer mehr ab. Aus den ersten drei Punktspielen 2026, allesamt gegen direkte Konkurrenten, holte der FCL nur einen Punkt. Verletzungen schwächten den ohnehin nicht allzu breiten Kader zusätzlich.

Mitte April sendete Landsberied noch einmal ein spektakuläres Lebenszeichen. Der damals noch an der Spitze stehende TSV Alling wurde verdient mit 4:1 nach Hause geschickt. Der FCL habe diszipliniert und effektiv gespielt, lobte Allings Trainer Sebastian Kiffer. „Ein Zeichen, dass wir in der Kreisklasse eigentlich schon mithalten konnten“, sagt Schilling rückblickend.

Doch die Stabilität fehlte. Die restlichen sechs Partien gingen verloren. Neben einkalkulierten Niederlagen gegen die Aufstiegskandidaten aus Schöngeising und Wildenroth stand vor allem das 0:1 gegen den direkten Konkurrenten Gautinger SC. Der Gegentreffer fiel fast mit dem Schlusspfiff. „Ein Symbol für die Saison“, sagt Schilling. Was die Körpersprache der Spieler bereits zeigte, fasste der damalige Trainer Wolfgang Bals trotz rechnerisch bestehender Chancen so zusammen: „Wir wollen die Saison anständig beenden.“

Nun also wieder A-Klasse – mit einem neuen Trainer, der die Liga kennt. Korbinian Dunkel übernimmt den FC Landsberied. Der 43-Jährige war zuletzt zwei Spielzeiten in Günzlhofen tätig. Zuvor hatte er ab Herbst 2019 Rot-Weiß Überacker trainiert und den Verein 2023 in dessen bisher einzige Kreisklassensaison geführt. „Ein erfahrener Mann, der eine gute Ausbildung hat“, sagt Schilling. Dunkel war zudem drei Jahre Co-Trainer von Jugendmannschaften des FC Augsburg.

Unter unmittelbaren Erfolgsdruck setzt Schilling aber weder Trainer noch Mannschaft. „Vorne mitspielen, gern. Aber der sofortige Wiederaufstieg ist kein Muss.“ Der Verein wolle ein wenig durchatmen. Außerdem warten mit Überacker, Malching und der Olchinger Reserve starke Konkurrenten.

Konstanz trotz Abstieg

Positiv stimmt Schilling, dass der Kader weitgehend zusammengeblieben ist. „Ein Zeichen, dass das Klima intakt ist“, sagt der Abteilungsleiter. Das Image der Fahrstuhlmannschaft pralle am Verein ab. Einige der älteren Spieler hätten die Auf- und Abstiege bereits mehrfach mitgemacht und könnten ihre Erfahrung weitergeben. „Sie wissen, wie man den Fahrstuhl bedient.“ Beim FC Landsberied nimmt man dieses Image mittlerweile mit einer gelassenen Prise Humor. Stabil geblieben ist auch Landsberieds zweite Mannschaft. Sie soll in der B-Klasse eine sichere Saison ohne Abstiegssorgen spielen. (Hans Kürzl)