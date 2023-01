Der Fahrplan für Jugend- und Amateurfußball in Rheinhessen Testspielkracher und Start der Junioren-Bundesligen

Während in den ersten drei deutschen Profifußball-Ligen der Spielbetrieb wieder läuft, beginnen auch im regionalen Amateur- und Jugendfußball langsam wieder die Pflichtspiele. Wer den Anfang macht und welche Testspiel-Schmankerl auf die Fans in Rheinhessen warten? Im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung bekommt ihr einen Überblick über die Angebote in der Region.