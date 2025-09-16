Der Expertentipp der Woche feiert Premiere

Es soll auch eine Rangliste der Tippteilnehmer erstellt werden. Wer das Ergebnis exakt richtig tippt, erhält fünf Punkte. Drei Punkte gibt es für die richtige Tordifferenz (zum Beispiel 5:3 statt 4:2). Und einen Punkt gibt es noch für die richtige Tendenz (beispielsweise 4:0 statt 3:0).

Den Anfang macht der aktuell verletzte Angreifer von Borussia Neunkirchen, Norman Schmitt, der sich nach seinem erlittenen Kreuzbandriss auf dem Wege der Besserung befindet und bald schon wieder mit leichten Laufeinheiten beginnen will.

Und dies ist der Expertentipp von Norman Schmitt:

Die Elversberger haben eine richtig gute Mannschaft zusammen und bauen auf ihren Heimvorteil. Die Limbacher überraschen mich immer wieder aufs Neue positiv.

Die Saarbrücker müssen jetzt noch einmal etwas machen. Auch wenn es in Reisbach nie leicht für Gästemannschaften ist, sehe ich den FCS in diesem Spiel leicht im Vorteil.

SV Bliesmengen-Bolchen - FSV Jägersburg 0:1.

Für Mengens Torhüter Mirko Vogel wird es aufgrund seiner Jägersburger Vergangenheit ein ganz besonderes Spiel. Jägersburg steht nach den jüngsten Ergebnissen etwas unter Zugzwang.

FC Rastpfuhl - SF Köllerbach 2:2.

Da es für die Rastpfuhler ein Heimspiel ist, sehe ich beide Mannschaften in diesem Duell auf Augenhöhe. Rastpfuhl ist zu Hause nur schwer zu bezwingen.

SV Rot-Weiß Hasborn - SV Saar 05 Saarbrücken 3:1.

Beide Mannschaften wollen im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Punkte sammeln. Ich sehe dabei die Hasborner aufgrund ihres Heimrechts im Vorteil.

SG Marpingen-Urexweiler - DJK Ballweiler-Wecklingen 0:2.

Die SG muss im Kampf um den Klassenerhalt unbedingt punkten, um den Anschluss zu wahren. Allerdings sehe ich die Gäste spielerisch im Vorteil.

SV Merchweiler - FV Schwalbach 2:1.

Auch das ist ein ganz wichtiges Spiel. Merchweiler ist daheim nur schwer zu knacken. Allerdings sind auch die Schwalbacher jederzeit für positive Ergebnisse gut. Das wird ein extrem enges und spannendes Spiel.

TuS Herrensohr - SpVgg. Quierschied 1:1.

Es ist ein Verfolgerduell, bei dem ich beide Mannschaften auf dem Platz in Herrensohr in etwa auf Augenhöhe sehe.

SC Halberg Brebach - Borussia Neunkirchen 1:3.

Natürlich ist es stets schwer, aus Brebach die Punkte zu entführen. Das ist eine richtig gute Mannschaft. Ich drücke aber selbstverständlich meinen Mitspielern die Daumen für einen Sieg.

Danke Norman für deine Tipps und Einschätzungen!!!