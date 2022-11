DER ETWAS ANDERE LIVE-TICKER . . .

Der TSV Ittlingen fand in der ersten Viertelstunde, der Live-Ticker** über die gesamten 90 Minuten nicht statt. Folgerichtig die Führung für die Gäste nach 3 Minuten und 33 Sekunden, als Hotel ein feines Gespür für den besser postierten Figueiredo Lopes hatte, der dem Ittlinger Keeper mit einem satten Rechtsschuss keine Chance lies. Danach gab Großchancen zuhauf durch Daniel Hotel (8.) dieses Mal nach Zuspiel Figueiredo Lopes, durch Pascal Monteiro (10.) per Kopfball, durch Figueiredo Lopes mit einem Flachschuss neben das Tor und noch mal Daniel Hotel (27.), dessen Hereingabe keinen Abnehmer fand. Der unnötige Ausgleich (20.) nach einem Abwehrfehler von Heer und den noch unnötigeren 1:2-Rückstand nach mehreren zu lasch geführten Zweikämpfen wollen wir hier natürlich nicht verschweigen. Die zweite Halbzeit ist schnell erzählt: es war nur noch ein einziger Sturmlauf auf das Ittlinger Tor, Großchance 47. Minute: Handspiel im Strafraum aber kein Elfmeterpfiff. Großchance 48. Minute: Dennis Laber wie auch Daniel Hotel, die die Kugel nicht über die Linie bringen. Danach muss Hotel vom Platz, nachdem er kurz vor der Halbzeit von Retter übel gefoult wurde. Großchance 66. Minute: Danijel Edel mit einem Schuss links knapp am Tor vorbei. Großchance 80. Minute: Figueiredo Lopes ist durch, sein Schuss wird mit aller Mühe gerade noch geblockt. Großchance 81. Minute: Volleyschuss von Laber rechts vorbei. Großchance 82. Minute: Pascal Monteiro, sein Schuss wird zur Ecke abgefälscht. Großchance 83. Minute: Volleyschuss Dennis Laber geblockt. Das 2:2 in der 85. Minute: Eckball Tim Dolch, Pascal Monteiro steigt am höchsten und erzielt mit seinem 12. Saisontreffer den hochverdienten Ausgleich. Großchance 89. Minute: der letzte Angriff in diesem Spiel über Ricardo Figueiredo Lopes wird von Schiri Folker Höfs wegen Abseits - zu Unrecht - zurück gepfiffen. *** Jetzt noch zwei drei Sätze zum nicht stattgefundenen Live-Ticker: es ist höchst fragwürdig, ob Ben Schmid mit seiner Nicht-Berichterstattung - gegen wen und warum auch immer - den Ittlinger Fans und dem Verein wirklich einen Gefallen getan hat. Meines Erachtens ist es dem eigenen Team gegenüber ein wenig respektlos, weder Spielgeschehen, Ein-oder Auswechslungen noch Torschützen zu erwähnen. Im Übrigen war ich heute nach der langen und kalten Fahrrad-Tour nach Ittlingen froh, dass ich meine Hände in der warmen FuPa-Jacke lassen konnte . . . hs