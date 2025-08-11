Der ETB zieht souverän in die zweite Pokalrunde ein

Die „Schwatten“ brauchten in Wesel keine Viertelstunde, um bereits auf die Siegerstraße einzubiegen: Nachdem der Ball gut auf Denzel Oteng Adjei durchgesteckt wurde, traf der ETB-Mittelfeldspieler gekonnt zum 1:0 in die lange Ecke (14.). Danach brach dann die große Zeit von ETB-Rückkehrer Marcello Romano an. In der 17. Spielminute hatte er noch Pech, als sein Freistoß nur gegen die Querlatte ging. Zehn Minuten später konnte er dann aber die 2:0-Führung für die Schwarz-Weißen erzielen: Nach einer guten Kombination über Denzel Oteng Adjei und Nabil El-Hany hatte er keine Mühe das runde Leder im PSV-Gehäuse einzuschieben (27.). Wiederum zehn Zeigerumdrehungen danach erzielte „Cello“ Romano bereits das 3:0 für sein Team: Der erste Versuch von der Strafraumgrenze wurde noch geblockt, aber sein Nachschuss fand dann den Weg ins Tor (37). In der 42. Minute konnte Cello dann seinen lupenreinen Hattrick perfekt machen, als er einen Fehlpass abfing und zum 4:0-Halbzeitstand vollendete.

Im zweiten Durchgang ließen es die Schwarz-Weißen – angesichts der deutlichen Führung und der sommerlichen Temperaturen - merklich ruhiger angehen. In der 53. Spielminute konnte sich dann auch mal ETB-Keeper Alexander Golz auszeichnen, als der eingewechselte Denys Ovsiannikov den ersten Schuss auf das Gästetor losließ. Nach einer guten Stunde durften die Gastgeber nur noch zu zehnt agieren, nachdem Lennart Laader wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Marc Waldbach gesehen hatte. Eine gute Viertelstunde vor Schluss erhöhte Cello Romano auf 5:0 und erzielte seinen vierten Treffer am heutigen Nachmittag: Lukas Korytowski hatte sich auf der rechten Seite gut durchgesetzt und seinen Pass in die Mitte lupfte Romano dann am langen Pfosten unhaltbar ins Netz (74.). In der 85. Spielminute machte der DFB-Pokalsieger von 1959 das halbe Dutzend voll. Einen Schuss von Cello Romano ließ PSV-Torhüter Sebastian Kaiser abprallen und ETB-Angreifer El-Hany durfte zum 6:0-Schlussstand abstauben.

Czayka zufrieden

Dennis Czayka (ETB SW Essen): „Wir haben einen sehr strukturierten und seriösen Auftritt heute hingelegt. Wir hatten von Beginn an das Spiel unter Kontrolle. Durch die frühen Tore und die gesamte Spielentwicklung war es ein souveräner Sieg von uns. Wenn man überhaupt etwas bemängeln möchte, dann ist das die Tatsache, dass wir auch noch das ein oder andere Tor mehr hätten erzielen können. Insgesamt bin ich aber mit der heutigen Darbietung ganz zufrieden. Wir haben mit der nötigen Geduld und Ruhe den tief stehenden Gegner bespielt und die sich bietenden Räume dann genutzt. Das ist das, was auch in den nächsten Spielen auf uns zukommen wird, dann aber gegen eine höhere individuelle Qualität.“