Der ETB zieht souverän in die Endrunde ein

Der ETB Schwarz-Weiß Essen zeigte bei den Essener Hallenstadtmeisterschaften 2026 eine starke Leistung und setzte sich mit drei Siegen - und einem Torverhältnis von 21:2 – verdient als Gruppenerster durch. ETB-Coach Björn Matzel attestierte seinem Hallenkader eine „seriöse“ Leistung in der heutigen Zwischenrunde des Turniers.

Im ersten Spiel gegen SC Frintrop 05/21 trafen die Schwarz-Weißen auf eine gute Kreisliga A-Mannschaft, die man aber letztendlich verdient mit 5:2 bezwang. Tore: Sanjin Vrebac (2), Chihyun Jung, Thorben Kern, Tim Kaminski.

In der zweiten Partie - gegen den B-Kreisligisten VfL Sportfreunde 07 - siegte man dann deutlich mit 6:0. Tore: Thorben Kern (2), Samir Bouazza, Youssef Kamboua, Nabil El-Hany, Sanjin Vrebac.

ETB im Favoritenkreis

Im dritten Spiel war das Team vom Uhlenkrug dann gnadenlos und bezwang den SV Kray 04 mit 10:0! Dabei sind zwei Highlights besonders erwähnenswert: Nabil El-Hany traf per sehenswertem Fallrückzieher in die Maschen und ETB-Youngster Samir Bouazza zeigte sich extrem torhungrig, und erzielte sechs Treffer gegen die Mannschaft aus Kray. Tore: Samir Bouazza (6), Nabil El-Hany (2), Thorben Kern, Sanjin Vrebac.

Am nächsten Samstag steht für die Schwarz-Weißen dann die Endrunde in der Sporthalle „Am Hallo“ auf dem Programm.