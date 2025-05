Der ETB will unbedingt oben dranbleiben

Nach einem Jahr Abstinenz schaffte der 1. FC Monheim im letzten Sommer den sofortigen Wiederaufstieg in die Oberliga Niederrhein. In den 31 absolvierten Meisterschaftsspielen holte der FC in dieser Saison 32 Punkte. Trainiert wird Monheim von Dennis Ruess, der bereits seit der Saison 2014/15 (damals noch in der Bezirksliga) an der Seitenlinie der Monheimer steht. Der 44-jährige Coach lief zuvor auch viele Jahre als Spieler für den FC auf.

In den bisher zehn ausgetragenen Oberligaspielen zwischen den Schwarz-Weißen und dem 1. FC Monheim gab es bisher keine einzige Niederlage für die Elf vom Uhlenkrug. Siebenmal verließen die „Schwatten“ den Platz als Sieger und in den drei anderen Partien trennten sich beide Teams jeweils mit einem Unentschieden voneinander.

ETB will Serie ausbauen

ETB-Trainer Julian Stöhr zum Heimspiel gegen Monheim: „Wir sind seit zehn Spielen ungeschlagen, diese Serie wollen wir bis zum Saisonende aufrechterhalten. Mit einem Sieg bleiben wir die beste Rückrundenmannschaft. Die drei Punkte wollen wir am Sonntag auf jeden Fall am Uhlenkrug behalten. Dazu müssen wir aber im Vergleich zum Kleve-Spiel wieder eine Schippe darauflegen. Im Hinspiel haben wir in Monheim glücklich gewonnen, auch jetzt erwarte ich wieder einen topmotivierten Gegner, der noch im Abstiegskampf steckt und jeden Zähler benötigt. Natürlich hoffen die Jungs wieder auf so eine tolle Atmosphäre wie im letzten Heimspiel!“

Im Lazarett der Schwarz-Weißen befinden sich Armen Shavershyan, Issa Allouche und Florian Usein. Guiliano Zimmerling muss aufgrund seiner fünften Gelben Karte am Sonntag pausieren.