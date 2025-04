Der ETB will sich auch in Ratingen behaupten

Ratingen 04/19 steht auf Platz acht in der Tabelle und hat in 28 Spielen 40 Punkte geholt. Im heimischen Stadion konnten sie in 14 Partien acht Siege und drei Unentschieden für sich verbuchen. Lediglich dreimal mussten sie dort den Platz als Verlierer verlassen.

ETB-Trainer Julian Stöhr sagt zum Flutlichtspiel in Ratingen: „Es ist für uns das dritte schwere Auswärtsspiel in Folge. Nachdem wir jahrelang nicht in Sonsbeck und Hilden gewonnen hatten, haben wir das dieses Jahr geschafft. Der letzte Liga-Auswärtssieg in Ratingen war 2013. Das ist schon Ewigkeiten her, und auch das wollen wir natürlich ändern. Wir wollen von Anfang an zeigen, dass für uns tabellarisch noch etwas nach oben möglich ist. Ratingen ist ein guter Gegner, der vielleicht ein Stückweit seinen Ansprüchen hinterherhinkt. Wir wollen dem Spiel Freitagabend von Beginn an unseren Stempel aufdrücken und es erst gar nicht aufkommen lassen, dass sie ihre spielerische Stärke zeigen können.“

Im Lazarett der Schwarz-Weißen befinden sich Armen Shavershyan, Issa Allouche und Florian Usein. Der Einsatz von Jan Bugenhagen ist fraglich.