Nach ganz schwierigen Aufgaben will der ETB gegen Meerbusch wieder erfolgreich sein. – Foto: Patrik Otte

Der ETB will Samstag zurück in die Erfolgsspur Oberliga Niederrhein: Am Samstag ist der TSV Meerbusch am Uhlenkrug zu Gast.

Die letzten Wochen liefen nicht sehr gut für den ETB Schwarz-Weiß Essen, denn trotz teilweise richtig starker Leistungen gegen die Ligafavoriten, gab es in den letzten vier Spielen keinen Sieg für das Team vom Uhlenkrug zu verbuchen. Diesen Umstand wollen die Schwarz-Weißen am Samstag unbedingt ändern, wenn der TSV Meerbusch zu Gast am Uhlenkrug ist. Der „Plantyworks-Talk“ mit ETB-Pressesprecher Axel Schulten und seinem Gast Gerd Eßler (ETB-Vorstand) startet 20 Minuten vor Spielbeginn. Die Partie wird um 16 Uhr angepfiffen.

Die Meerbuscher sind bisher sehr auswärtsstark und konnten bei den sechs absolvierten Auswärtspartien bereits vier Siege in der Fremde landen. Neuer Chefcoach ist seit dieser Saison Kevin Kreuzberg. Der 30-Jährige löste den langjährigen TSV-Trainer und ehemaligen ETB-Coach Toni Molina im Sommer an der Seitenlinie ab. Zuvor trainierte er drei Jahre lang die U19 der Meerbuscher in der Niederrheinliga. Für Kevin Kreuzberg ist es die erste Station als Trainer im Seniorenbereich. Ein besonderes Augenmerk muss die ETB-Abwehr auf Stürmer Oguz Ayan legen, denn der 27-Jährige konnte bereits 15 Saisontore erzielen.