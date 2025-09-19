Der ETB hofft auf einen Befreiungsschlag gegen den KFC. – Foto: Jochen Classen

Der ETB will beim KFC sofort in die Erfolgsspur zurück Die Trauben hängen hoch für den ETB Schwarz-Weiß Essen am Samstag in der Oberliga Niederrhein, denn die „Schwatten“ müssen bei keinem Geringeren als dem Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen 05 antreten. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen ETB SW Essen

Dennoch will die Mannschaft von ETB-Coach Dennis Czayka Wiedergutmachung für die

1:4-Niederlage gegen den FC Büderich vom letzten Wochenende betreiben und aus Krefeld etwas Zählbares mit nach Essen bringen.

Bachmann und Stöhr kehren an alte Wirkungsstätte zurück

Die Partie wird um 16 Uhr im Grotenburg-Stadion (Tiergartenstraße 165, 47800 Krefeld) angepfiffen. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga West im Sommer 2024 musste der KFC Uerdingen nach einem Jahr direkt wieder den bitteren Weg zurück in die Oberliga antreten. Die Uerdinger sind ähnlich wie der ETB in die Saison 2025/26 gestartet und haben mit acht Punkten einen Zähler mehr auf dem Konto als die Schwarz-Weißen. In den beiden bisherigen Heimspielen konnte man einen Sieg und ein Unentschieden holen. Ein Wiedersehen gibt es für die Essener mit KFC-Cheftrainer Julian Stöhr und Defensivspieler Jan Bachmann, die in der letzten Saison beide noch am Uhlenkrug tätig waren.