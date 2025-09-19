Der ETB will beim KFC sofort in die Erfolgsspur zurück

Dennoch will die Mannschaft von ETB-Coach Dennis Czayka Wiedergutmachung für die
1:4-Niederlage gegen den FC Büderich vom letzten Wochenende betreiben und aus Krefeld etwas Zählbares mit nach Essen bringen.
Die Partie wird um 16 Uhr im Grotenburg-Stadion (Tiergartenstraße 165, 47800 Krefeld) angepfiffen. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga West im Sommer 2024 musste der KFC Uerdingen nach einem Jahr direkt wieder den bitteren Weg zurück in die Oberliga antreten. Die Uerdinger sind ähnlich wie der ETB in die Saison 2025/26 gestartet und haben mit acht Punkten einen Zähler mehr auf dem Konto als die Schwarz-Weißen. In den beiden bisherigen Heimspielen konnte man einen Sieg und ein Unentschieden holen. Ein Wiedersehen gibt es für die Essener mit KFC-Cheftrainer Julian Stöhr und Defensivspieler Jan Bachmann, die in der letzten Saison beide noch am Uhlenkrug tätig waren.
ETB-Trainer Dennis Czayka sagt zur kommenden Partie seiner Mannschaft: „Uerdingen ist ein
schweres Auswärtsspiel, auch mit den Rahmenbedingungen vor Ort, das ist gar keine Frage. Aber gleichzeitig sehen wir das als gute Möglichkeit, um uns für die Leistung am vergangenen Sonntag zu rehabilitieren. Wir wollen gegen den KFC Uerdingen ein anderes Gesicht zeigen. Dafür arbeiten wir intensiv in dieser Trainingswoche und wollen das dann am Samstag auf den Platz bringen.“ Im Lazarett der Schwarz-Weißen befinden sich Nicholas Choi und Denzel Oteng Adjei.